Conoce los autos que aún no tienen ESP en Chile

A partir del próximo 3 de octubre, los autos 0 km se regirán por nuevos estándares de seguridad en Chile. Y es que a contar de dicha fecha, todos los vehículos de pasajeros nuevos vendidos (de hasta 2.700 kilos) deberán contar de serie con el sistema antibloqueo de frenos ABS.

Se trata de una normativa para la cual las marcas presentes en el país tuvieron un año de adaptación, puesto que en una primera etapa -iniciada en octubre del año pasado-, este elemento de seguridad solo se exigía a los autos nuevos que requerían ser homologados en el 3CV.

Este mismo tránsito recorrerá otro sistema de seguridad activa: el control de estabilidad, conocido como ESP por sus siglas en inglés, el cual primero será obligatorio para todos los vehículos nuevos que se homologuen en Chile y, luego, a partir del 3 de octubre de 2022, se les exigirá como elemento de serie a todas las unidades 0 km que se vendan en el país.

Así las marcas tendrán nuevamente un año para sacar de stock aquellos ejemplares que no dispongan de este dispositivo de seguridad, cuyo objetivo principal es reducir los accidentes de tránsito asociados al derrape y a la pérdida de control.

No son pocas las marcas, ni los modelos para los cuales el próximo domingo comenzará la cuenta regresiva. A continuación, te dejamos el listado de autos que no incorporan ESP de serie o que, derechamente, no disponen de él en ninguna de sus versiones.

Changan Alsvin (no es de serie)

Changan CS15 (no es de serie)

Chery Arrizo 5 (ninguna versión)

Chevrolet Sail (ninguna versión)

DFSK 560 (ninguna versión)

Dongfeng S50 (ninguna versión)

Dongfeng Joyear X3 (ninguna versión)

Dongfeng SX5 (ninguna versión)

Dongfeng SX6 (ninguna versión)

Fiat Mobi (no es de serie)

Fiat Uno (no es de serie)

Hyundai Atos (ninguna versión)

Hyundai Grand i10 (ninguna versión)

Hyundai i20 (ninguna versión)

Hyundai Verna (no es de serie)

Hyundai Grand i10 sedán (no es de serie)

Hyundai Accent (no es de serie)

Hyundai Venue (no es de serie)

Hyundai Creta (no es de serie)

Kia Soluto (ninguna versión)

Kia Morning (ninguna versión)

Kia Sonet (no es de serie)

Kia Seltos (no es de serie)

Kia Sportage (no es de serie)

Kia Rio 4 (no es de serie)

Kia Rio 5 (no es de serie)

Mahindra KUV 100 (no es de serie)

MG3 (ninguna versión)

MG5 (no es de serie)

MG ZS (no es de serie)

MG RX5 (no es de serie)

Nissan Versa V-Drive (ninguna version)

Renault Kwid (ninguna versión)

Renault Symbol (ninguna versión)

Suzuki Alto 800 (ninguna versión)

Suzuki Celerio (ninguna versión)

Suzuki Baleno (ninguna versión)

Suzuki s-Presso (ninguna versión)

Suzuki XL7 (no es de serie)

Suzuki S-Cross (no es de serie)

Suzuki Ertiga (ninguna versión)

VW Gol (ninguna versión)

VW Voyage (ninguna versión)

Vale aclarar que la información fue recogida de las fichas técnicas publicadas en los sitios de las marcas.