Creadora del dummy femenino gana el premio WOW del Women’s World Car of the Year

El Día Internacional de la Mujer, el premio Women’s World Car of the Year dio a conocer que el Kia Niro era elegido El Mejor del Año 2023 (Supreme Winner 2023). Ahora, el galardón compuesto exclusivamente por profesionales femeninas del mundo automotriz celebran la entrega del premio al personaje más destacado del año.

Entre las 15 finalistas estaban importantes ejecutivas y mujeres destacadas del motorsport, sin embargo, el trofeo WOW (Woman of Worth) que concede el Women’s World Car of the Year recayó esta año en Astrid Linder, diseñadora e impulsora del primer dummy femenino.

Linder es catedrática de Seguridad Vial en el Instituto Nacional Sueco de Carreteras y Transportes (VTI), profesora adjunta de Prevención de Lesiones en la Universidad de Chalmers y profesora asociada adjunta en el Centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash (Melbourne, Australia).

Se doctoró en seguridad vial en la Universidad de Chalmers, donde también es licenciada en Ingeniería Física.

La profesora Linder coordinó el proyecto ADSEAT, financiado por la UE, en el que se desarrolló el primer dummy virtual femenino para impactos traseros, EvaRID. Hasta entonces, los dummies se basaban en el varón “medio”, lo que ponía en peligro la vida de las mujeres.

Cabe señalar que Linder también ha sido galardonada con el Concurso de Investigación Campeones del Transporte de la UE y el Premio del Gobierno de Estados Unidos a la Excelencia en Ingeniería de Seguridad, entre otros muchos premios.

Marta García, Presidenta Ejecutiva de Women’s World Car of the Year, afirma estar encantada de que Astrid Linder haya ganado el premio WOW. “Es una satisfacción que haya ganado este premio, el único del mundo votado íntegramente por mujeres periodistas del motor”, declaró.

La Presidenta Honoraria y Coordinadora del Premio WOW, Sandy Myhre, declaró que desde que empezaron a llegar los primeros votos Linder se destacó del resto.

El dummy femenino

Durante más de 70 años se trabajó con un dummy que simulaba a un hombre de estatura media, relegando a un segundo plano la constitución física de la mujer.

Esa tendencia llegó a su fin con el trabajo del equipo que lideró Astrid Linder, desarrollando un dummy de 1,62 metros y un peso de 62 kilos, lo que son medidas bastante más representativas para una corporalidad de una mujer promedio.

Lo más importante, sin embargo, es que el pecho y las caderas del nuevo dummy de pruebas representan mejor las formas de la mujer promedio, como así también su biomecánica, que en términos generales posee menor masa y fuerza muscular respecto al cuerpo masculino promedio, pero mucha mayor flexibilidad.

Según información de la NHTSA, las mujeres tienen un 73% más de probabilidades que los hombres de sufrir lesiones graves en un accidente automovilístico. Al respecto, Astrid Linder, ingeniera y directora de seguridad vial del Instituto Nacional de Investigación de Transporte y Carreteras de Suecia, quien dirigió el equipo de investigación del nuevo maniquí, dijo que el aspecto de la rigidez es especialmente importante porque las mujeres corren más riesgo de sufrir un latigazo cervical en choques de baja gravedad que los hombres.