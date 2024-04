La electromovilidad es un tema que se ha tomado el transporte en Chile en los últimos años. El mercado de buses es el más adelantado, con la mayor flota de máquinas recargables del mundo, a excepción de China; mientras los automóviles intentan avanzar, aunque los números todavía son bajos, proceso que se espera mejore con el ingreso de modelos más cercanos a los $ 20 millones, como el Renault Kwid, Leap Motor 03 y BYD Dolphin Mini.

En este contexto, las motos son el segmento que más atrás se encuentra en el desarrollo de la electromovilidad, de hecho, según cifras del informe de la Asociación de Importadores de Motocicletas (ANIM), en febrero se vendió una sola unidad recargable. Esto con las marcas asociadas al ente gremial.

El tema con la electromovilidad es que aún se le tiene distancia por la infraestructura de carga y por el temor de los usuarios a quedarse sin energía. Sin embargo, si se toma en cuenta los costos de operatividad, las ventajas pueden ser incuestionables.

¿Cuánto dinero ahorra una moto eléctrica frente a una con motor a gasolina?

Para conocer sobre el ahorro que se puede hacer con una moto eléctrica, nos contactamos con MOBIE, empresa que comercializa diversos vehículos eléctricos, entre ellos motos.

Desde 2019, MOBIE ha vendido 584 motos eléctricas, con 2022 como el mejor año, cuando matriculó 158 unidades. El año pasado, las ventas alcanzaron las 66 unidades.

Según indican en la compañía, a diferencia de los automóviles, la barrera del precio “con las motos eléctricas no es tal: el valor de una eléctrica no se diferencia demasiado al de una a combustible, y si así fuera, esa diferencia de costo de una moto eléctrica se recupera rápidamente sólo al usarla”

Respecto del ahorro que se puede conseguir entre una moto eléctrica y una con motor a gasolina, en MOBIE indican que “puede llegar al 84% anual en los desplazamientos urbanos, considerando consumo y mantenciones. O sea, unos $ 710.000 al año”.

El gran ahorro anual

La oferta de motos eléctricas no es muy amplia. Entre las firmas tradicionales destaca la BMW CE04, a las que se suman empresas como NIU, Sunra y MOBIE con un line-up de vehículos de dos ruedas eléctricos.

¿Cuánto dinero ahorra una moto eléctrica frente a una con motor a gasolina?

Para establecer la comparación, se tomó como base el modelo Bravo de MOBIE, que tiene un precio de $ 1.999.000, con una Honda NAVI, uno de los modelos más vendidos en Chile, que tiene un precio de $ 1.549.000 y que se mueve gracias a un motor de 110 cc.

El beneficio económico entonces asoma cuando empieza el uso de la moto. Primero, por el menor costo de la electricidad frente a la bencina: en Chile, un kilowatt cuesta cerca de $150 pesos, mientras que un litro de gasolina supera los 1.300 pesos.

Entonces, con esos valores en la mesa, para la moto Bravo, modelo que tiene dos baterías desmontables con capacidad de 20 amperes cada una, el costo de cargarla completa es de unos $ 470 pesos. y como su rendimiento es de 50 kilómetros por cada batería , recorrer 50 kilómetros sobre una Bravo saldría no más de 235 pesos.

La Honda NAVI, por su parte, tiene un estanque de tres litros y para llenarlo al precio actual sería cerca de $ 4.000. Como su rendimiento promedio es de unos 30 kilómetros por litro, para recorrer 50 kilómetros se gastarían cerca de $2.170 pesos. Es decir, casi diez veces más caro.

¿Cuánto dinero ahorra una moto eléctrica frente a una con motor a gasolina?

Con esos valores en un año, y con un uso de unos 15 mil kilómetros, la diferencia es más notoria: con la moto a combustión se gastaría poco más de $ 650.000 en bencina, mientras que con moto la eléctrica se desembolsarían unos $ 70.500, lo que es menos de $ 6 mil mensuales.

Pero el costo en electricidad vs gasolina es solo un ítem. A eso se le debe sumar las mantenciones.

Una moto a combustión requiere de revisiones, cambios de aceite, bujías, filtros, frenos y otros repuestos. Si se hace un promedio de estos costos, se puede llegar a un gasto anual de $ 200 mil como mínimo.

La moto eléctrica, por su parte, requiere de muy pocas mantenciones. No usa aceite ni refrigerante, tampoco tiene carburador ni bujías o embragues. Aparte de los neumáticos y los frenos, no hay nada que cambiar, y solo se recomienda hacerle un chequeo de frenos y estado de la carga cada 5.000 kilómetros, algo que no debería costar más de $ 75.900 al año.

¿Cuánto dinero ahorra una moto eléctrica frente a una con motor a gasolina?

Por último, un vehículo eléctrico también tiene un beneficio para la ciudad, puesto que no genera emisiones contaminantes ni tampoco ruido del motor, por lo que es más amigable con el entorno, según precisan en MOBIE.

Otro punto, que en Chile no es relevante aún, pero que sí hace sentido en otras ciudades, especialmente europeas, es que las motos eléctricas tienen acceso a zonas restringidas, como el centro de la ciudad o vías exclusivas.

En la vereda opuesta, están las personas que todavía prefieren el sonido de una motocicleta con motor de combustión y lo que representa este tipo de movilidad. Y ustedes, ¿por cuál optarían?