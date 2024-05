Damián Pizarro, el goleador de Colo Colo personaliza su auto deportivo

Satisfacción absoluta en el rostro de Damián Pizarro. El joven delantero de Colo Colo se mostró con una enorme sonrisa como si estuviese festejando en el Monumental, pero no por un gol con la camiseta del “Cacique”, sino por un cambio que realizó a su Audi S5.

La imagen se ve en el Instagram @log_graphics_wrap, donde el ariete que ya fue vendido al Udinese de Italia posa junto a su deportivo sosteniendo su camiseta del equipo albo con el número 9. Con el delantero habíamos conversado unas palabras hace unas semanas, cuando Jetour le entregó un Dashing a cada integrante del plantel, donde nos había comentado que ya tenía un auto, pero que estaba feliz por el SUV.

Pero, ¿Qué cambió hizo Pizarro con su auto que tiene más de 350 caballos de fuerza? Un trabajo que se llama Wrap y que es básicamente personalizar o envolver el vehículo con un cambio de color a través de un vinilo.

El wrapping es un fenómeno que tiene un tiempo en la industria. Comenzó primero con algunos dibujos o grafitis para marcar diferencia, pero ahora es común que los usuarios lo hagan extensivo a toda la carrocería, tal como ocurrió con el goleador albo, que convirtió su S5 blanco a uno de color negro mate con toques negro brillante. Y para hacerlo aún más único, por el costado dejó su propia firma “DP9″ (Damián Pizarro 9).

Lo interesante de esta modalidad es que es un proceso reversible, se puede retirar el vinilo y volver al color original si la persona lo desea.

Para conocer sobre este proceso, conversamos con Alexis Espinoza, el fundador de la empresa Log Graphics que hizo la conversión del Audi S5 y donde otros famosos, como Pailita, Macarena Cabrillán y hasta Humberto “Chupete” Suazo también han realizado personalizaciones para sus autos.

Humberto Suazo con Alexis Espinoza Foto: @log_graphics_wrap

“Somos una empresa que ya tiene más de 10 años. Empezamos con trabajos más pequeños, pero hace unos cuatro o cinco años ya hacemos trabajos más grandes, con personalizaciones completas”, precisa Espinoza sobre la empresa que tiene su ubicación en Santo Domingo 2228, en el piso -2 del Hotel Brasilia, en la comuna de Santiago.

¿Cómo es el proceso de wrapping o vinilo?

Lo primero es conversar con la persona, que nos comente lo que desea y que elija el color de vinilo para su auto. Tenemos más de mil opciones de colores, con variantes satinadas, mate, brillante. Algunas las tenemos acá en Chile, pero si no está, la encargamos afuera y en 10 días tenemos el pedido.

Vimos el cambio que hizo Damián Pizarro, ¿qué solicitó para su auto?

Él nos pidió un negro mate con detalles brillantes en los espejos laterales. Para hacer ese trabajo, se desarman varias piezas, se realiza lo que se llama la descontaminación de la carrocería, se limpia por completo, se sacan faros delanteros y traseros, parachoques, manillas, espejos, todo para poder instalar posteriormente el vinilo, el cual se pule y se completa con un sellado cerámico para que no tenga imperfecciones.

Fotos: @log_graphics_wrap

¿Cuánto demora un trabajo como el de Pizarro?

Generalmente entre cuatro y siete días. Hay ocasiones en que nos solicitan sólo el cambio de color, pero en otras ocasiones buscan también personalizar la zona de los neumáticos, donde podemos darle una tintura especial a las llantas y pintar de colores más fuertes los cálipers para que tenga una imagen más deportiva.

¿Y van informándole al cliente cómo evoluciona el trabajo?

No, pero eso lo hacemos para darle un sello a nuestro trabajo. Cuando ya sabemos lo que se quiere hacer, no le enviamos fotos ni nada a la persona y sólo lo ve cuando llega a buscar el auto. Con esto generamos una sorpresa en ellos y hacemos transmisiones en vivo con la entrega. Es una forma de darle una mejor experiencia, que no sea sólo cambiar el color del auto.

Fotos: @log_graphics_wrap

¿Y el precio para un trabajo de este tipo?

Siempre dependerá de lo que pida el cliente, pero en general estamos hablando de un piso de 1,2 millones de pesos para un cambio completo de color.

¿Qué pasa con los cambios de temperatura, sufre el vinilo con el calor o la nieve?

No, ocupamos productos que están testeados y que se mantienen en buen estado. Nosotros además damos una garantía de tres años, pero en general es un producto de alta calidad, que repele el polvo y que se ve bien con el paso del tiempo.

Por último, ¿qué pasa con el tema legal al cambiar el color del auto que aparece en el padrón del vehículo?

Hoy es más sencillo y todo está en regla de manera simple, ya que la persona sólo necesita llevar el auto a una planta de revisión técnica donde certifican que existe un cambio de color. Luego, con ese documento, se va al registro civil y se realiza la inscripción para que pueda circular en regla. Lo bueno es que son trámites de costos bajos, que no superan los $ 5 mil.