El dueño de la primera Jeep Gladiator de Chile: “Es brutal... es todo lo que siempre le faltó a Jeep”

Hace unas horas, un lector amigo de MT Motores nos envió a nuestro Instagram @mtlatercera un video con la nueva Jeep Gladiator en Santiago. En la imagen se ve como la camioneta de la firma americana está en una estación de servicio de la capital, entremezclado con el resto de los vehículos del lugar.

Para saber cómo ha sido la experiencia de este usuario, buscamos al dueño de la poderosa pick-up, la misma que conocimos en el estreno global a comienzos de año en Nueva Zelanda, la misma que fue homologada hace un par de semanas y la misma que recién tendrá su estreno oficial en nuestro país en enero del próximo año.

El dueño de la Jeep Gladiator es Rodrigo “Kid” Arriagada. Piloto de buggy, animador en las competencia tipo Baja de Estados Unidos y embajador de Can-Am y de Jeep, nos dio una sorpresa apenas empezamos la conversación.

“El primer Jeep Wrangler Rubicon JL que llegó a Chile también fue mío. Este es la evolución, la serie que llegó el año pasado y que revolucionó todo”, nos dice antes de extenderse sobre su nueva adquisición.

¿Hace cuánto tienes la Jeep Gladiator?

Hace una semana. Y ha sido una locura, porque es un bicho raro. A menos que seas seguidor de los autos, nadie se imagina un Wrangler con pick-up y me han preguntado varias veces si yo le hice la transformación. Para muchos es un producto desconocido y le sacan fotos a cada rato.

¿Cómo se dio esto de ser el primer dueño de una Gladiator en Chile?

Es una historia larga. En la marca no sabían cuándo la iban a traer, me decían que cuando llegara me iban a avisar para que la probara, pero con lo que pasó este año todo se fue dilatando, hasta que les mandaron dos unidades. Una full equipo y una de homologación más básica. La idea del tope de línea era llevarla a los distintos concesionarios, en las salas de exhibiciones, pero cambiaron los planes y es el que tengo yo. No hay mejor propaganda que la tenga yo, jajajajaja.

¿Y la segunda unidad se devolvió?

Exactamente, la destruye la marca, ya que es una unidad de preproducción y no tiene los mismos materiales. Distinto a la que tengo yo, que es una unidad única y que tiene todo el equipamiento posible.

¿Qué tiene de distinta en equipamiento?

Muchas cosas, sensores de aproximación, el cuero, la pantalla, el subwoofer, elementos que en otras versiones empiezan a verse menos para abaratar costos.

¿Cómo calificas el andar?

Es brutal, es superior a todos los otros, es muy suave, es como andar en un auto, por la distancia entre ejes que es brutal. Es impresionante la suavidad que tiene el bicho.

¿Dónde la probaste por primera vez?

La llevamos a Nido de Cóndores, ahí hicimos unos videos con carga en el pick-up. Para eso llevamos la moto del Dakar de Patricio Cabrera (piloto con ocho dakares en el cuerpo), para que se viera todo lo que puede cargar. Pero no es lo único, yo también tengo una Can-Am Renegade 800 y también la eché arriba y no tuvo problemas.

¿Y cómo sentías el andar con todo ese peso?

Ahí cambia bastante, pero como todos los vehículos que tienen mucho peso. Con la moto del Dakar no se siente mucho, pero con la Renegade ya se sentía algo de bamboleo en la cola.

¿Era lo que te esperabas?

Absolutamente. Acá agarraste lo mejor de dos mundos, se tiene la gracia de un Wrangler con el pick-up de una camioneta. Es todo lo que siempre le faltó a Jeep.

Por último, para que la gente se vaya haciendo una idea, ¿cuánto sería el precio que deberían desembolsar los interesados?

Tengo entendido que serán dos versiones las que llegarán, una versión Sport y la Rubicon. Esta última creo que estará cerca de los 43 millones + IVA.