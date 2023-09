El nuevo Fiat 600 presenta su versión híbrida

El 4 de julio pasado se presentó en Lingotto el nuevo Fiat 600 eléctrico. Ahora, la marca italiana anuncia que desde el próximo año también se sumará una versión híbrida: el Nuevo Fiat 600 Hybrid.

Olivier Francois, CEO de FIAT y CMO Global de Stellantis, dijo que “nuestra visión estratégica sigue siendo totalmente eléctrica y el hecho de que el 500e sea el auto urbano BEV más vendido en Europa aviva nuestra determinación de perseguir y hacer que la electricidad sea realmente accesible para todos. Sin embargo, también debemos seguir siendo relevantes en países como Italia, nuestro mercado nacional, donde la electricidad aún no ha despegado. Por lo tanto, para unos cuantos países seleccionados, junto con el nuevo 600 eléctrico, ofreceremos un híbrido de altas prestaciones que esperamos abra la puerta a un mundo más electrificado”.

El Fiat 600 Hybrid

La tecnología híbrido es una solución más fácil de usar, por lo mismo, es bastante requerda por los clientes. Es por eso que los peninsulares se atreven con esta alternativa “P2″ que emitirá de 110 a 114g/km de CO2 .

La motorización híbrida se lanzará en dos niveles de acabado: el Nuevo Fiat 600 Hybrid La Prima, la versión más exclusiva, y el Nuevo Fiat 600 Hybrid, la versión más accesible.

Perfectamente adaptado a aquellos clientes jóvenes que buscan una solución de movilidad respetuosa con el medio ambiente, la versión de entrada del nuevo Fiat 600 Hybrid cuenta con los exclusivos asientos de tejido reciclado con detalles en blanco y un salpicadero de plástico ecológico negro mate.

El nuevo Fiat 600 Hybrid La Prima, por su parte, ofrece estilo, tecnología y confort al 100% para garantizar una experiencia Dolce Vita italiana envolvente. Repleto de funciones de seguridad y asistencia de última generación, aporta todas las ventajas asociadas a la movilidad urbana y extraurbana con el Nivel 2 de Conducción Asistida.

En cuanto a dimensiones, se anuncia con 4,17 metros de longitud, capacidad para 5 personas y un maletero con 385 litros de capacidad de carga.

Pero las prestaciones y la sensación de manejo es lo que más se resalta. Según la marca, este secreto reside en la sinergia entre el motor de combustión interna de 3 cilindros y 1,2 litros que puede ofrecer hasta 100 caballos de fuerza, la batería de ión-litio de 48 voltios y la nueva transmisión eléctrica de doble embrague y 6 velocidades que incluye el motor eléctrico de 21 kW.

La potencia eléctrica “extra” mejora la elasticidad a bajas RPM, proporcionando al conductor un arranque silencioso y una respuesta rápida, con transiciones rápidas. Además, esta tecnología permite recuperar energía a medida que el vehículo reduce la velocidad.

En condiciones normales de conducción, el motor está diseñado para optimizar el consumo de combustible y ahorrar hasta un 15% de emisiones de CO2 en comparación con un motor ICE puro con transmisión automática, también gracias al ciclo Miller.

Prestaciones del Fiat 600 Hybrid

El nuevo Fiat 600 Hybrid presenta una aceleración hasta 100 km/h en sólo 11 segundos, aproximadamente. De este modo, las prestaciones del motor de combustión se refuerzan rápidamente al volver a arrancar, disminuyendo el tiempo de respuesta del turbo.

Del mismo modo, al arrancar en modo puramente eléctrico, el motor de combustión se activa ayudando en la demanda de potencia.

La alimentación híbrida tiene múltiples ventajas, sobre todo en el arranque en modo 100% eléctrico: suave y silencioso.

Asimismo, el motor eléctrico mejora la eficiencia y la dinámica del vehículo, permitiendo circular con el motor de combustión interna apagado en determinadas situaciones.

Este modo se activa durante la conducción urbana por debajo de 30 km/h, con 1 km de autonomía eléctrica completa en vías urbanas y rurales con conducción suave.

La alimentación exclusivamente eléctrica también puede utilizarse para la función e-creeping, que sirve para realizar una serie de movimientos cortos hacia delante sin pisar el acelerador, por ejemplo, en un atasco. El vehículo también puede estacionarse en modo 100% eléctrico, ya sea en primera marcha o marcha atrás (e-parking). Además, la fuente de alimentación híbrida está diseñada para recuperar energía durante la deceleración.

Acerca de la conectividad, dispondrá de dos paquetes de servicios conectados: Connect One y Connect PLUS. Enfocado principalmente a las necesidades de seguridad, Connect ONE -ya incluido con la compra del vehículo- ofrece tanto servicios de asistencia y llamada de emergencia, como valiosa información que proporciona datos mensuales sobre el estado del vehículo.

El pack Connect PLUS, a su vez, está diseñado para hacer más cómoda la experiencia de conducción tanto a bordo como fuera del vehículo. Incluye servicios de navegación, funciones para gestionar a distancia el vehículo a través de la app FIAT, para monitorizar el estilo de conducción y mucho más.

Por último, también ofrecerá algo nuevo y relevante para nuestros tiempos: Informe de Viaje. Con esta función es posible analizar los hábitos de conducción y mejorar el impacto en los consumos, evaluando su huella medioambiental y el impacto de su estilo de conducción.