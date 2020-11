El Renault Clio Rally 5 pone rumbo a Chile y el RallyMobil inaugurará nueva categoría Senior

A estas alturas no resulta una novedad decir que el rally ha sido uno de los deportes más golpeados por la pandemia del coronavirus. El Campeonato del Mundo (WRC) estuvo detenido nada menos que por seis meses -entre marzo y septiembre: México y Estonia- y apenas hace unos días se confirmó la cancelación de Ypres, en Bélgica, que sería la penúltima parada del campeonato antes de finalizar a inicios de diciembre en Monza. En Chile la realidad no difiere demasiado y de hecho la temporada 2020 jamás arrancó. No obstante, ello no significa que la organización del RallyMobil no esté trabajando en el regreso de la actividad -algo evidente luego de que Chile fuera confirmado como única parada sudamericana del WRC en 2021- y es así como los directivos locales alistan el estreno de una nueva categoría. ¡Bienvenidos los autos Rally 5!

Hace algunas horas, comenzó a viralizarse un video de un Renault Clio Rally 5 siendo empacado en Francia dentro de un container. “Estamos orgullosos de compartir con ustedes la carga de esta mañana. El Clio se dirige a Chile”, dice la publicación de Renault Sport Racing Parts. Según conoció MT Motores, una vez que la autoridad permita el retorno del deporte motor, el RallyMobil estrenará una serie dedicada exclusivamente a las viejas glorias de la actividad, en concreto a pilotos que tengan 55 años o más. La categoría se llamará precisamente Rally 5 Master y será una serie monomarca, es decir, todos correrán a bordo del Renault Clio Rally 5.

El Clio Rally 5 durante un rally en España.

Desde hace un tiempo (tal como contó el sitio oficial del RallyMobil) existía el interés mutuo de materializar la llegada de este tipo de vehículos, que tras la nueva división piramidal de la FIA se convirtieron en los modelos de entrada entre los coches homologados para el rally. “Con Renault Sport, estamos impulsando las ventas del nuevo Clio Rally5 para los mercados sudamericano y centroamericano. Nuestra prioridad está centrada en Chile (...), por su mercado y porque está viviendo un momento altamente profesional”, había señalado hace unos meses Luca Pregliasco, asesor de Desarrollo de Negocios de Renault Sport.

El Renault Clio Rally 5 es un purasangre desarrollado sobre la base del Renault Clio de calle de quinta generación (que debutó en enero de 2019 en Europa). Tal como detalla Renault Sport, el Clio Rally 5 de tracción delantera está impulsado por un motor turbo de 1.3 litros que desarrolla 180 caballos y 300 Nm. Tiene amortiguadores no ajustables, embrague Sachs y caja secuencial de cinco cambios marca Sadev.

El modelo se había estrenado en marzo en el Rally de Guanajuato, México, y en septiembre hizo lo propio en campeonatos locales de España y de Francia.

Un segundo aire para las viejas glorias nacionales

Sebastián Etcheverry, director de Desarrollo del Campeonato RallyMobil, sostuvo que en principio se pensó en traer este tipo de vehículos para crear en una clase de iniciación en la actividad. Sin embargo, pronto nació la idea de que antiguos protagonistas del campeonato pudieran también tener su espacio, y que los jóvenes fueran copando los autos de mayor potencia.

Luis 'Catemu' Núñez. Foto: RallyMobil.

“Se nos ocurrió involucrar a pilotos mayores que hoy no pueden competir contra los jóvenes por razones obvias, y el Renault Clio Rally 5 responde a esa necesidad. Para tener una categoría deben ser mínimo cinco autos y esto ha tenido una aceptación importante, porque hay muchos pilotos que son papás de pilotos actuales y que están muy interesados en volver a competir. Está Ignacio Etcheverry, Luis ‘Catemu’ Núñez, Rodrigo Ruiz de Loyzaga, Nelson Cid, Rafael Lepe y un montón de gente que sería bonito que estén de vuelta y corran entre ellos”.

Ignacio Etcheverry, junto con su hijo Martín. Foto: RallyMobil.

Etcheverry recalca que los pilotos deben contar igualmente con licencia federativa, lo que supone una certificación médica que les permita retomar un nivel que será igualmente muy competitivo. La máquina del tiempo está por arrancar...