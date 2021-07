El primer muscle car eléctrico de la historia llevará la chapa de Dodge

Hoy de contábamos de la Ram 1500 eléctrica que se anunció en el Stellantis EV Day. Pues la pick-up ecológica de la marca del carnero estuvo lejos de ser la única novedad en esta jornada de anuncios: Stellantis detalló que Dodge vendrá en 2024 con el primer muscle car 100% eléctrico de mercado para sacar lustre a su nuevo eslogan ‘Tear Up the Streets... Not the Planet’ (derriba las calles... no el planeta).

El Dodge eléctrico fue spoilereado en imágenes muy en tinieblas, pero que, sin embargo, dejan ver un look vintage al estilo del icónico Dodge Charger de 1969. Se basará en la nueva familia de bases STLA, en concreto la denominada Large, y dispondrá en su configuración mejor armada, de un 0 a 100 km/h de 2 segundos y de una autonomía máxima de 500 millas (800 km). Dodge también dio una importante pista: la potencia llegaría a 886 caballos, cortesía de un pack de motores de 330 kW.

Dodge Charger de 1969.

Dodge dijo hoy que la compañía a ha llegado al límite de lo que puede exprimir los motores a combustión, por tanto “tiene la obligación de abrazar la electrificación” en busca de aún más rendimiento.

¿Charger o Challenger? ¿Uno completamente nuevo? Hagan desde ya sus apuestas...