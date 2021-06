El rumor que llevó a Lada a ser el auspiciador del Colo Colo campeón de la Libertadores

Colo Colo celebra 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de América. Aquel 5 de junio de 1991, luego de superar por 3-0 a Olimpia en la final disputada en el estadio Monumental frente a más de 65 mil espectadores, el cuadro albo pasó a la historia como el primer equipo chileno que reinó en el continente. Y junto a los festejos, la vuelta olímpica y las imágenes imborrables, un actor que llegó de casualidad.

Se trataba de Lada, la marca de autos rusos que auspiciaba al Cacique a comienzos de los 90 y que llegó a ser el principal sponsor por una idea fortuita de Peter Dragicevic.

Colo Colo 1991. A 30 años de esta imagen, el plantel albo se reunirá para los festejos oficiales en La Tercera. Foto: Archivo Copesa.

Sucede que el expresidente de Colo Colo es un reconocido amante de los automóviles y un fanático de los autos clásicos. Y por esos años, además era distribuidor de la marca de autos euroasiáticos.

A fines de los años 80, Lada se había hecho un espacio en el mercado local. Gracias a modelos como el Samara, Niva, y los 2104 o 2107 de la línea 21 (muchos de ellos taxi), los rusos ganaban adeptos debido a la duración que tenían algunos vehículos (como el todoterreno Niva), al bajo costo y a la facilidad de reparación de estos modelos.

Apuntando a un segmento popular, el objetivo de la marca era seguir creciendo a nivel de ventas y poco a poco se sumaban nuevos concesionarios. Pero de cercanía con el fútbol nada hasta ese momento.

La relación con el equipo popular llegaría de casualidad, tal como nos comenta Peter Dragicevic, presidente de los albos en esos años.

Peter Dragicevic, expresidente de Colo Colo

“La llegada de Lada a Colo Colo se produce a partir de un hecho absolutamente fortuito. Yo era uno de los múltiples concesionarios que vendían estos vehículos en el país y establecí una relación de bastante confianza con los dueños de la marca en Chile y que tenían su asiento en Panamá, desde donde enviaban los autos a nuestro país y al resto de Latinoamérica”, recuerda.

¿Quiénes eran las personas a cargo de la marca Lada en esos años?

El Sr. Rodin (Martín) era una persona que tenía unos 35 años y el dueño era el papá (Lew Rodin) un señor mayor y quien había hecho una fortuna comprando vehículos a los rusos para luego exportarlos y venderlos.

¿Cómo se hace la alianza de Colo Colo con Lada?

Un día el Sr. Rodin me llama. Yo ya era presidente de Colo Colo , y me dice ‘Peter, quiero que me ayudes por favor. Se corre el rumor de que Lada se va de Chile y eso nos está haciendo mucho daño, porque la gente se pondrá nerviosa y no va a querer comprar el producto por el temor de que se vayan.

Pero Colo Colo tenía auspiciador a fines de los 80

Justo en ese momento estábamos cambiando el auspiciador de la camiseta (salía Lan Chile) y le digo al Sr. Rodin que hay una forma muy sencilla de presentar estabilidad en el mercado y esa es que auspicien la camiseta de Colo Colo, ya que ninguna marca que se vaya a ir va a tomar un contrato por un año con un club tan popular, sería un contrasentido, por lo que eso le daría solidez a su marca.

¿Qué le dijo? ¿Lo tomó como una propuesta seria?

Se quedó pensando y me dice ‘mira, puede ser una muy buena idea’. ‘Claro que lo es’, le dije. ¿Pero debe ser muy cara?, me pregunta. Sí, es un poco cara, me acuerdo que era casi un millón de dólares. Entonces me dice que es mucho dinero, pero voy a hablar con mi papá y te llamo.

¿Cuánto demoró en volver a llamar?

Al día siguiente me devuelve el llamado y me dice ‘Cerrado’. ¿Cerrado qué?, le pregunto. ‘Cerrado con Colo Colo’. Pero yo no voy a rebajar un peso, le comenté. Y me dice que no es problema, que aceptaban lo que había propuesto.

Así es que, paradojalmente, se produce esta unión entre las dos empresas, entre Colo Colo y Lada, pero con la particularidad de que Colo Colo sale campeón de Chile, de la Copa Libertadores de América y la marca Lada se pasea por el mundo en la camiseta de Colo Colo, incluso cuando fuimos a jugar a Europa (contra Real Madrid).

¿El convenio con Lada era solo por auspiciar la camiseta o involucraba otras regalías, como autos para jugadores?

El acuerdo de auspicio era solo por la camiseta, aunque también se sortearon algunos autos en partidos. Además, dudo que a alguno de los jugadores les hubiese interesado un auto Lada. Recuerdo sí como algo divertido que mandamos a hacer con una gran cartulina un cheque que medía un 1,50 m por 60 cm y que simbolizaba el monto.

¿Quedaron satisfechos con el retorno por el auspicio?

Para ellos fue un éxito absoluto, pero también una gran visión de poder auspiciarnos y para nosotros además fue un tremendo negocio. Fue muy virtuoso todo lo que pasó.

La camiseta Lada del “Rambo”

Tal como recuerda el expresidente albo, la camiseta de Colo Colo con Lada recorrió muchos países, sin embargo, no estuvo en dos partidos emblemáticos posteriores a la obtención de la Copa Libertadores debido a diferencias contractuales.

Esos partidos fueron la Copa Intercontinental contra Estrella Roja (0-3) y la Recopa Sudamericana frente a Cruzeiro (0-0 y 5-4 en penales a favor del Cacique), aunque la definición de la Copa Interamericana ante los mexicanos de Puebla sí incorporó en la camiseta la marca Lada.

Colo Colo festeja la Recopa con la camiseta sin auspiciador, salvo la de Marcelo Ramírez.

Eso sí, como anécdota, en el partido contra los brasileños en Kobe, Japón, donde el cuadro albo utilizó una camiseta blanca sin sponsor central, la camiseta de Marcelo Ramírez, el arquero suplente, era la misma del campeonato local, con Lada en el pecho (la leyenda dice que solo se confeccionó una camiseta de arquero sin auspiciador).

El destino quiso que, tras el empate en tiempo reglamentario, el DT Mirko Jozic debido a su fama de atajador de penales, decidiera su entrada a la definición de los 12 pasos, donde el “Rambo” se convirtió en el héroe al contener dos penales, quedando para la posteridad su festejo con la marca rusa en su camiseta, aquella que para acallar los rumores de su partida de Chile decidió auspiciar al único equipo que, hasta ahora, ha sido capaz de levantar el principal trofeo de clubes de América.