SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El SUV AVATR 07 llega a Chile con más de 900 kilómetros de autonomía

    El segundo modelo de la marca china cuenta con tecnología REEV, hasta 494 HP, tracción trasera o integral y un completo equipamiento de confort y seguridad.

     

    El segmento de los SUV electrificados suma un nuevo protagonista: el AVATR 07, que arriba al mercado nacional en dos versiones, RWD y AWD. Su propuesta combina propulsión eléctrica, autonomía extendida y tecnología desarrollada a partir de la colaboración entre Changan Automobile, CATL y Huawei.

    La principal novedad técnica está en su sistema híbrido enchufable de rango extendido (REEV), que permite utilizar la conducción eléctrica como eje de la experiencia, incorporando un sistema de autonomía extendida para enfrentar desplazamientos de mayor distancia. La versión RWD alcanza hasta 932 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo WLTP, mientras que la AWD llega hasta 900 kilómetros.

    El AVATR 07 RWD utiliza un motor eléctrico trasero de 231 kW, equivalentes a 309 hp, y 333 Nm de torque. Por su parte, la versión AWD agrega un motor eléctrico delantero y alcanza una potencia conjunta de 369 kW, equivalentes a 494 hp, junto con 595 Nm de torque. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

    Ambas versiones incorporan una batería de litio-ferrofosfato de 39,05 kWh y utilizan conector CCS2. Con un cargador ultrarrápido de 120 kW, la batería puede pasar de 30% a 80% en 15 minutos. Con un cargador AC de 7 kW, el proceso requiere aproximadamente ocho horas.

    A nivel dinámico, el modelo dispone de cuatro modos de conducción: Comfort, Eco, Sport y Custom. A ellos se suman ocho modos escénicos, orientados a adaptar el ambiente del habitáculo a distintas situaciones de uso.

    El equipamiento interior busca reforzar su posicionamiento premium. El habitáculo cuenta con tapiz de cuero NAPA, asientos delanteros calefactados y ventilados y una segunda fila con calefacción, reclinación y abatimiento 60/40. También incorpora un techo panorámico de dos metros, iluminación ambiental LED y un sistema de audio Meridian que llega hasta 25 parlantes en la versión AWD.

    La interfaz tecnológica está compuesta por una pantalla panorámica de 35,4 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas. También suma cargador inalámbrico de 50 W para teléfonos y llave AVATR, además de comandos personalizables en el volante para funciones como el control crucero adaptativo, la vista panorámica 360° y la activación de la dashcam.

    En seguridad, ambas versiones incorporan nueve airbags, 12 sensores de estacionamiento y 16 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se encuentran el frenado automático de emergencia ante peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, advertencia de salida de carril y centrado de carril. También dispone de cámara con visión 540° y asistente de estacionamiento automático.

    El AVATR 07 está disponible en cuatro colores: white, purple, grey y black. Su precio de lanzamiento es de $49.990.000 para la versión RWD y $53.990.000 para la AWD.

    La garantía alcanza cinco años o 120.000 kilómetros, mientras que la batería de alto voltaje cuenta con cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros. Las mantenciones están programadas cada 10.000 kilómetros o 12 meses.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosAVATR07ChanganSUVVehículos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    Francisca Ponce alista roadshow internacional para que extranjeros inviertan en Pampa Investments

    Grau dice que el gobierno afectó a la economía con discurso de crisis y alza histórica de las bencinas

    Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

    Gobierno realiza primera mesa técnico política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama: se recibirán fondos desde la CAF y el BID

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis
    Chile

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Gobierno realiza primera mesa técnico política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama: se recibirán fondos desde la CAF y el BID

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic
    Negocios

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    Francisca Ponce alista roadshow internacional para que extranjeros inviertan en Pampa Investments

    Recuperar capacidad de crecimiento igual a recuperar confianza

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió
    El Deportivo

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    “Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

    “Más que un refuerzo, Vozinha pasó a ser un problema”: Johnny Herrera enciende la disputa por el arco de Colo Colo

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles
    Mundo

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez