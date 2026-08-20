El SUV AVATR 07 llega a Chile con más de 900 kilómetros de autonomía

El segmento de los SUV electrificados suma un nuevo protagonista: el AVATR 07, que arriba al mercado nacional en dos versiones, RWD y AWD. Su propuesta combina propulsión eléctrica, autonomía extendida y tecnología desarrollada a partir de la colaboración entre Changan Automobile, CATL y Huawei.

La principal novedad técnica está en su sistema híbrido enchufable de rango extendido (REEV), que permite utilizar la conducción eléctrica como eje de la experiencia, incorporando un sistema de autonomía extendida para enfrentar desplazamientos de mayor distancia. La versión RWD alcanza hasta 932 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo WLTP, mientras que la AWD llega hasta 900 kilómetros.

El AVATR 07 RWD utiliza un motor eléctrico trasero de 231 kW, equivalentes a 309 hp, y 333 Nm de torque. Por su parte, la versión AWD agrega un motor eléctrico delantero y alcanza una potencia conjunta de 369 kW, equivalentes a 494 hp, junto con 595 Nm de torque. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Ambas versiones incorporan una batería de litio-ferrofosfato de 39,05 kWh y utilizan conector CCS2. Con un cargador ultrarrápido de 120 kW, la batería puede pasar de 30% a 80% en 15 minutos. Con un cargador AC de 7 kW, el proceso requiere aproximadamente ocho horas.

A nivel dinámico, el modelo dispone de cuatro modos de conducción: Comfort, Eco, Sport y Custom. A ellos se suman ocho modos escénicos, orientados a adaptar el ambiente del habitáculo a distintas situaciones de uso.

El equipamiento interior busca reforzar su posicionamiento premium. El habitáculo cuenta con tapiz de cuero NAPA, asientos delanteros calefactados y ventilados y una segunda fila con calefacción, reclinación y abatimiento 60/40. También incorpora un techo panorámico de dos metros, iluminación ambiental LED y un sistema de audio Meridian que llega hasta 25 parlantes en la versión AWD.

La interfaz tecnológica está compuesta por una pantalla panorámica de 35,4 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas. También suma cargador inalámbrico de 50 W para teléfonos y llave AVATR, además de comandos personalizables en el volante para funciones como el control crucero adaptativo, la vista panorámica 360° y la activación de la dashcam.

En seguridad, ambas versiones incorporan nueve airbags, 12 sensores de estacionamiento y 16 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se encuentran el frenado automático de emergencia ante peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, advertencia de salida de carril y centrado de carril. También dispone de cámara con visión 540° y asistente de estacionamiento automático.

El AVATR 07 está disponible en cuatro colores: white, purple, grey y black. Su precio de lanzamiento es de $49.990.000 para la versión RWD y $53.990.000 para la AWD.

La garantía alcanza cinco años o 120.000 kilómetros, mientras que la batería de alto voltaje cuenta con cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros. Las mantenciones están programadas cada 10.000 kilómetros o 12 meses.