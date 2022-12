El Volvo Iron Women 2022 ya tiene a sus 20 futuras camioneras

Más mujeres conductoras. Bajo esa premisa se llevó a cabo la ceremonia de anuncio de las 20 seleccionadas del Volvo Iron Women 2022, las cuales se convertirán en conductoras profesionales de camiones y vehículos de carga pesada en el país.

Se trata de una iniciativa, organizada por Volvo Chile y ChileTransporte AG, que busca aumentar la diversidad, inclusión y equidad de género en la industria, acompañando a las participantes en todo su proceso de formación profesional.

Esta es la segunda edición de un programa de capacitación enfocado en mujeres que desean incorporarse en el rubro del transporte de carga. La primera de ellas se llevó a cabo en la región del Bío Bío, mientras que ésta se desarrollará en la región Metropolitana.

En el evento de premiación, estuvieron presentes el embajador de Suecia en Chile, Tomas Wiklund y la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Junto a ellos, estuvo Soledad Vitores, presidenta de ChileTransporte AG; Andrea Serafín, directora general interina de Volvo en Chile y diversos ejecutivos de la empresa.

Andrea Serafín afirmó que “nos emociona el interés que ha generado Volvo Iron Women en tan poco tiempo. Sin duda esto era una deuda pendiente que muchas mujeres han estado esperando. Continuaremos reafirmando nuestro compromiso que como compañía tenemos por la diversidad, inclusión y la equidad de género. Con este tipo de acciones buscamos impulsar la presencia de la mujer en nuestra industria y abrir nuevos caminos para que muchas logren profesionalizarse en esta área y esperamos pronto ya comenzar a organizar la próxima edición para apoyar a mujeres de nuevas regiones”.

Carol Fuenzalida, gerente de Gestión de Personas de Volvo Chile indicó que este año recibieron “más de 400 postulaciones, lo que demuestra un genuino interés de las mujeres chilenas en querer incorporarse en un rubro que históricamente se ha caracterizado por tener una presencia exclusiva de hombres. Hoy esto está cambiando y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de ese cambio”.

Las 20 elegidas de esta edición serán becadas con cursos de conducción con Automóvil Club para obtener la licencia clase A-5, que es la que permite manejar camiones de carga pesada en el territorio nacional. Además, serán capacitadas por la Academia Volvo en conducción segura y eficiente en consumo de combustible y, luego de la obtención de su licencia, podrán realizar su práctica profesional en una de las empresas asociadas a ChileTransporte AG.

La presidenta de ChileTransporte AG, Soledad Vitores, aseguró que “como asociación gremial no podíamos dejar de formar parte de esta gran iniciativa de potenciar la formación de mujeres y profesionalizar su trabajo como conductoras de camiones de primer nivel. Por eso, a través de nuestras empresas socias, les brindaremos el espacio ideal donde podrán cerrar el ciclo de su capacitación con una práctica profesional que les dará una preparación integral y las ayudará a posteriormente acceder a un trabajo estable como conductoras”.

“Para mí como ex autoridad de este importante rubro y especialmente, como mujer, me llenan de esperanza este tipo de iniciativas. Siempre he dicho que este es un sector mayoritariamente de hombres y es un reto a nivel país cambiar esto. Necesitamos desprendernos de conceptos y estereotipos que obstaculizan la participación de las mujeres en cualquier ámbito o actividad. Debemos comenzar a emparejar la cancha y facilitar la inserción de mujeres en este sector y creo que el Iron Women poco a poco está ayudando a mejorar esto”, afirmó la ex ministra de Transportes, Gloria Hutt.

Las beneficiadas cursarán el programa integral de conducción de camiones de carga pesada, que incluye capacitación de 225 horas teóricas y 12 horas de práctica, el curso de seguridad y eficiencia dictado por instructores de la Academia Volvo y una práctica profesional en las ocho empresas socias de ChileTransporte AG que se comprometieron con la iniciativa este año: Jorquera Transportes, Transportes Casablanca, SOTRASER S.A., Transcacom, Transportes Nacional El Libertador, Transportes Nazar, Transportes Perrot y Transportes RRC.