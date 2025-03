Emparejando la cancha

Marcela Kuhn, Marketing Manager Mazda

Marcela Kuhn, Marketing Manager Mazda

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una industria históricamente masculina?

Llegué a trabajar en la industria por casualidad, ya llevo más de 10 años y he tenido una muy buena experiencia, pero no es fácil, más allá de un tema de género es porque el ritmo y competencia es alto. Las mujeres que tengo el placer de conocer que han llegado a altos cargos ejecutivos o, incluso, se han hecho un espacio en talleres o mundos históricamente de hombres han tenido que negociar varias cosas en su vida personal o profesional y creo que en eso hay mucho trabajo por hacer aún.

Como dato, el equipo responsable de Chile y otros mercados de Mazda en Japón es en su mayoría mujeres y eso es algo a destacar.

¿Cuál es el aporte de las mujeres en esta industria?

Creo que algo natural de la mujer es la capacidad de tomar decisiones, sobre todo en momentos de crisis, somos más resolutivas, es como si estuviéramos “chipeadas” para eso. Y el super poder es que realizamos múltiples tareas sin problemas

Por lo mismo me encantaría ver a más mujeres en cargos de gerencias de marcas o comerciales, tomando decisiones. Creo que todavía faltan espacios, oportunidades y la importancia de promover, desde los liderazgos, un cambio en materia de diversidad, inclusión y equidad, reconociendo los beneficios que estos cambios pueden traer para el desempeño de nuestra industria.

¿Sientes que ha existido un cambio en la forma de comunicar el marketing hacia las mujeres?

Creo que sigue siendo una industria bien tradicional a la hora de comunicar, lo que sí ha cambiado -y creo hemos entendido- es que ahora el mensaje es más transversal. Diría que las necesidades básicas a la hora de comprar un auto o adquirir un producto o servicio automotriz son iguales para hombres y mujeres, no va por un tema de género.

Entender que la mujer es compradora e influye en la compra es super importante. Que ya no es la copiloto.

En el caso de Mazda nuestro propósito es generar emociones y eso es valorado y comunicado tanto a mujeres como hombres.

¿Cuáles fueron las razones de tomar a Bárbara Hernández como embajadora?

Por su valentía y capacidad de superación, porque creo es transversal a todas las mujeres y porque nos representa como marca también, nuestro origen es Hiroshima donde cayó una bomba nuclear y Mazda fue parte de la reconstrucción de la ciudad. Hay un concepto muy bonito que es el MUKAINADA, que significa transformar la adversidad en una oportunidad, y eso nos une con Bárbara.

Respecto si las mujeres son buenos puentes entre marca y público yo creería que si, por ejemplo, en Mazda casi el 50% de nuestras clientas son mujeres, tenemos un deber de comunicarles, de entender sus necesidades y creo que cuando la comunicación nace desde una mujer puede llegar a ser más cercana, más empática y no por eso menos técnica desde el punto de vista del usuario, ya que conozco muchas mujeres que saben más de autos que cualquier hombre.

Irene Gálvez, gerente de Negocios de Hyundai Chile

Irene Gálvez, gerente de Negocios de Hyundai Chile

Industria automotriz y mujeres, ¿cómo crees que conviven hoy? ¿Qué falta?

Diría que, si bien históricamente ha sido una industria masculina, cada vez vemos más avances. Mi propio ejemplo, el de mi compañera Paula Sepúlveda y el de otras mujeres que han ido ganando espacio en el rubro demuestran este cambio. La verdad es que hoy ya hay varias mujeres en la industria, algo que hace algunos años era poco común. Al final, como en cualquier otro sector, el talento no tiene género. Nosotros vendemos autos a personas, y aproximadamente el 50% de la población son mujeres, por lo que tiene todo el sentido que estemos representadas en esta y en cualquier otra industria.

¿Cómo logra una mujer destacar en una industria históricamente masculina?

El talento no tiene género, pero es cierto que el sector automotriz es un segmento exigente: altamente competitivo, rápido, dinámico y que demanda mucha dedicación. Personalmente, he trabajado con intensidad y pasión, poniendo un fuerte propósito en todo lo que hago. Me siento muy alineada con la visión de Hyundai, Progress for Humanity, y con el propósito de Gildemeister de ofrecer una movilidad más amable.

Como en cualquier industria, el trabajo constante, la perseverancia y la dedicación son clave. Para destacar como mujer en este sector, es fundamental estar preparada, desarrollar las habilidades necesarias, tanto técnicas como blandas, y hacerse un espacio con determinación. En mi caso, me enfoco en fortalecer y cuidar a mi equipo, rodearme de personas talentosas, compartir los logros y trabajar con un propósito claro. El trabajo en equipo es esencial, y esas son cualidades que todo líder debe tener. Cuando las cultivas, el éxito llega.

¿Sientes que ha habido una evolución en la forma de comunicar hoy los modelos hacia las mujeres?

Sin duda ha habido una evolución, que tiene que directamente con el empoderamiento femenino a la hora de decidir la compra de un vehículo. Hoy las mujeres, de acuerdo con su edad o estilo de vida, tienen necesidades y prioridades distintas que como industria reconocemos y valoramos. Por eso, cada vez incluimos modelos que sabemos pueden responder a esos requerimientos, y comunicamos sus atributos —tales como comodidad, seguridad, tecnología, diseño, entre otros— de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Hoy en día, la publicidad ha evolucionado enormemente, tanto en sus canales como en sus mensajes. Ahora seguimos a embajadoras, influencers y creadores de contenido que realmente nos interesan y que se alinean con nuestros gustos y estilo de vida. Esto ha permitido que los productos que consumimos se presenten de manera más cercana y natural, especialmente cuando se dirigen al público femenino. En nuestra marca, por ejemplo, contamos con varias embajadoras que reflejan estos valores y nos ayudan a conectar con nuestra audiencia de una forma auténtica.

¿Cuál es la política de Hyundai global y nacional respecto a temas como la equidad de género?

Siguiendo los lineamientos de Hyundai global, que tiene un fuerte compromiso con la diversidad, inclusión y el empoderamiento de mujeres, nosotros monitoreamos constantemente los datos y la evolución de la representación femenina en la red de Hyundai Chile. Desde que llegué, he seguido de cerca estos números, y hoy en día podemos ver avances concretos. Si analizamos la experiencia de un cliente que visita una sucursal de Hyundai, nos encontramos con una mayor presencia de mujeres en nuestros equipos. El 31% de los vendedores en nuestra red son mujeres, aunque este porcentaje varía según el concesionario, con algunos alcanzando cifras aún más altas.

Un dato especialmente positivo es que el 21% de nuestras sucursales ya cuentan con una jefa a cargo, lo que demuestra un crecimiento sostenido de la presencia femenina en roles de liderazgo. Este porcentaje aumenta año a año, reflejando un cambio real en la industria.

Es cierto que en otras áreas todavía hay un camino por recorrer. Por ejemplo, solo el 6% de las jefaturas de postventa están ocupadas por mujeres, y actualmente no contamos con mecánicas en nuestros talleres. Sin embargo, hay señales alentadoras: en las últimas prácticas que hemos realizado en nuestras instalaciones y talleres de Gildemeister, la participación femenina ha ido en aumento. De hecho, priorizamos a las mujeres en estos procesos porque creemos firmemente en fomentar su presencia en espacios tradicionalmente masculinos, contribuyendo así a una industria más diversa e inclusiva.

¿Según tu mirada y cargo que tienes, hacia dónde va la industria automotriz?

Desde mi perspectiva, la industria automotriz está en permanente movimiento, y eso nos obliga a estar muy atentos y a adaptarnos constantemente. Desde mi mirada, al igual que en otros mercados, cada vez veremos una mayor adopción de soluciones basadas en suscripción, donde los usuarios paguen por el uso de un vehículo en lugar de comprarlo. En otro ámbito, el mercado está avanzando hacia una mayor electrificación, y en Hyundai estamos impulsando con fuerza tanto los modelos híbridos como los eléctricos, alineándonos con las tendencias globales y la demanda de los consumidores.

Hoy en día, los SUV siguen ganando protagonismo, ya que es el tipo de vehículo que la gente busca cada vez más. También vemos una creciente preferencia por autos más compactos para la ciudad, especialmente en modelos que podrían integrarse a esquemas de suscripción o renting para particulares.

A futuro, la electrificación seguirá consolidándose, y aunque el hidrógeno aún tiene un camino por recorrer, en algún momento jugará un rol clave en la movilidad.

¿Qué papel juega Hyundai en la transición energética de la industria?

La gran apuesta de Hyundai a nivel mundial es la electrificación, y es la única marca que cuenta con las cinco tecnologías eléctricas: microhíbridos, híbridos convencionales (como nuestro Kona, Tucson y Santa Fe), híbridos enchufables, 100% eléctricos (como el IONIQ 5 y el Kona Eléctrico) y vehículos con pila de hidrógeno. Hyundai está desarrollando modelos en cada una de estas categorías, consolidándose como un referente en movilidad sostenible.

En Chile, nuestra estrategia se centra, principalmente, en dos frentes. Por un lado, apostamos por los vehículos 100% eléctricos, donde ya contamos con el IONIQ 5 y pronto sumaremos nuevas opciones al mercado. Sin embargo, nuestro mayor enfoque está en los híbridos convencionales, con modelos como el Kona, Tucson y Santa Fe, a los que pronto se sumarán más alternativas.

Entendemos que la electrificación es el camino a seguir, pero también sabemos que no todos los clientes pueden o quieren hacer la transición de inmediato. Por eso, los híbridos convencionales representan una solución ideal. Al mismo tiempo, seguimos ofreciendo modelos a combustión para quienes, ya sea por sus necesidades o por razones económicas, aún requieren este tipo de vehículos. Nuestro objetivo es ofrecer opciones que se adapten a cada usuario en este proceso de transformación de la movilidad.

Mónica Matus, gerente de Finanzas y Control de Gestión Toyota Chile

Mónica Matus, gerente de Finanzas y Control de Gestión Toyota Chile

¿Cuáles han sido los principales cambios que ha visto en estos años respecto de la presencia femenina en la industria automotriz?

Aunque la industria automotriz ha avanzado significativamente en la incorporación de mujeres en los últimos años, todavía existen desafíos pendientes. El sector históricamente ha sido percibido como un entorno mayoritariamente masculino, lo que desalienta en general la participación femenina, especialmente en áreas técnicas y de liderazgo.

Sin embargo, afortunadamente hoy las empresas están implementando estrategias concretas para cambiar esta realidad. En el caso de Toyota Chile, se ha fijado el objetivo de que un 40% de sus colaboradores sean mujeres para 2030, junto con iniciativas enfocadas en atraer, retener y desarrollar talento femenino dentro de la organización.

Hace unos meses Toyota Chile lanzó el programa Comunidad de Mujeres Toyota, ¿en qué consiste?

La Comunidad de Mujeres Toyota es una agrupación de mujeres de Toyota Chile y nuestra red de concesionarios, donde buscamos que se generen redes de apoyo. Es una de las iniciativas más relevantes que hemos impulsado para fortalecer nuestro compromiso con la equidad de género y la inclusión en el ámbito empresarial. En ese sentido, el objetivo principal del programa es fomentar el sentido de pertenencia y las redes de apoyo que generamos en la compañía y en la red de concesionarios, además de atraer más talentos y generar más proyectos relacionados a estas materias.

Estamos muy contentas de este espacio y la alta participación que ha tenido, en donde hemos podido escuchar diversas opiniones y levantar temas que podemos trabajar para mejorar en temas de equidad. Esperamos poder seguir en este camino, ya que las mujeres son una parte importante de nuestros clientes y tener instancias de equidad no es solo lo correcto, sino que un pilar estratégico para el negocio.

Sin duda esta iniciativa y tantas otras relacionadas, permiten que logremos nuestras metas a nivel de equidad dando señales claras de la importancia de hacer notar, descubrir, desafiar y posicionar nuevos talentos de manera genuina y no solamente quedarnos en el discurso de igualdad y equidad.

¿Cómo se logra la inclusión de la mujer en una industria históricamente masculina?

Sin duda es algo que requiere trabajo, pero se puede lograr con una estrategia integral, que abarque desde la atracción de talento hasta el desarrollo de oportunidades concretas de crecimiento. Uno de los principales desafíos es eliminar la percepción de que el sector es exclusivo para hombres, lo que se logra visibilizando casos de éxito, promoviendo la participación femenina en distintos niveles y creando políticas de equidad dentro de las empresas.

Todo esto se puede potenciar también mostrando en las universidades y centros de formación técnica que el rubro automotriz también es un espacio que necesita talento femenino. De hecho, este mes haremos algo con Duoc UC, donde iremos con parte de nuestra red a un encuentro con alumnas de carreras como mecánica automotriz y les daremos opciones de empleabilidad. Esperamos que sea una instancia provechosa y que perdure en el tiempo.

Primero es orientar, dar a conocer las alternativas, independientemente de cómo se ha visualizado el mundo automotriz históricamente y demostrar que no importa cuál es tu género; si te apasiona algo, hay que buscar el espacio. Esa es nuestra responsabilidad como líderes femeninas, dar ese espacio para que en un futuro no tengamos que hablar de equidad e inclusión, sino más bien los datos den señales de que lo hicimos bien y de que todos podemos participar de la industria independiente de si soy mujer o hombre.

¿Cuál es la importancia, el aporte y el rol de las mujeres en la industria automotriz?

El aporte y el rol de la mujer tiene relación con que la empresa pueda tomar decisiones con todas las miradas que forman parte de la sociedad. Debemos generar una integración real, que permita que las mujeres desplieguen su talento por sus capacidades e intereses. Por otro lado, la mujer tiene una importancia estratégica relevante, ya que algunos estudios muestran que cerca del 70% de las decisiones de compra de vehículos pasan por las mujeres, ya que ponen en perspectiva tanto lo que es el diseño y la seguridad, como el precio y las características propias de los autos. Para lograr tener una estrategia exitosa, debemos conocer muy bien a las mujeres y que su visión del mundo esté en las decisiones corporativas.

Desde mi rol en Toyota Chile por ejemplo, si bien toda la parte financiera es similar en cualquier rubro, el conocimiento y las herramientas para tomar decisiones en una industria como esta no es fácil. Debes entender y manejar los conceptos claves para adecuar la estrategia de la compañía con los números y en ese sentido nos damos cuenta de que ese rol puede asumirlo tanto una mujer como un hombre, con miradas similares, pero no iguales y es ahí donde está la clave, dar el espacio al crecimiento del rol e importancia de las mujeres independiente de en qué posición o área te desempeñes.

A nivel mundial, ¿Toyota también cuenta con este tipo de programas?

Toyota a nivel global ha implementado diversas iniciativas para impulsar la equidad de género en la industria automotriz. A nivel mundial, se propuso cuadruplicar el número de mujeres en puestos directivos para este 2025 en comparación con 2014. Además de eso existen programas de liderazgo femenino y redes de apoyo para mujeres en distintos países, con el objetivo de promover su desarrollo profesional dentro de la compañía. De hecho, hay un caso muy interesante en Toyota Argentina, donde se desarrolló un programa que ha permitido que la nueva planta de Hiace tenga paridad en su dotación. Ese es un avance muy importante y por eso en este mes de la mujer tendremos un taller para conocer esa experiencia y seguir impulsando medidas de mejora continua que son parte de nuestra filosofía Kaizen.

Paula Sepúlveda, gerente de Negocios de Gildemeister

Paula Sepúlveda, gerente de Negocios de Gildemeister,

Llevas más de 20 años trabajando en la industria automotriz chilena, ¿cómo ves la evolución que ha vivido ésta con la incorporación de las mujeres? ¿Qué falta?

La evolución de la industria automotriz en términos de inclusión femenina ha sido muy positiva. Hoy vemos un avance real, especialmente en posiciones de liderazgo de primera línea, tanto en los fabricantes como en las OEMs. Cada vez hay más mujeres liderando mercados e incluso la región en el desarrollo de sus respectivas marcas y compañías, lo que demuestra que la industria se ha abierto a una mayor diversidad.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Es muy importante seguir impulsando la presencia femenina en áreas donde su participación sigue siendo baja y fomentar más oportunidades de formación y desarrollo para que más mujeres accedan a posiciones estratégicas. La industria automotriz está evolucionando, y asegurar que este cambio sea sostenible en el tiempo es un desafío en el que todos debemos seguir trabajando.

¿Cómo logra una mujer destacar en una industria históricamente masculina?

La verdad es que no ha sido un tema. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de contar con líderes que siempre han premiado el talento, independientemente de cualquier otra condición. Gracias a ello, creo que ha sido clave haber tenido los espacios para empoderarme en los distintos roles que he asumido, pudiendo abrir camino para muchas otras mujeres, hoy líderes también desde distintas compañías, con las que he tenido el honor de trabajar, demostrando que es posible liderar y crecer en cualquier industria.

Hoy el desafío de aumentar la participación femenina va justamente en el otro sentido, es decir, el desafío acá es cómo a nivel de industria nos transformamos en un espacio cada vez más atractivo y capaz de captar todo el inmenso talento femenino que existe. Hoy no hay barreras para las mujeres y más aún para las nuevas generaciones, cada vez más empoderadas, talentosas y preparadas. El punto es que comencemos a estar con mayor fuerza como industria en su lista de preferencias.

¿Sientes que ha habido una evolución en la forma de comunicar hoy los modelos hacia las mujeres?

Sí, definitivamente. Aunque a lo largo de los años la proporción de hombres y mujeres que usan el vehículo no ha variado de forma importante, se ha observado un creciente involucramiento de las mujeres en la decisión de qué automóvil comprar para ellas y sus familias. Esto está en línea con su empoderamiento en todos los ámbitos de la vida. Si bien el diseño es un factor relevante, los elementos de seguridad son, por lejos, lo más valorado y, por ende, lo que más se destaca a nivel comunicacional.

¿Cuál ha sido la evolución de las mujeres en lo que buscan ellas a la hora de elegir un vehículo nuevo?

Creo que, si bien el diseño solía ser un factor clave para conquistar a las mujeres, hoy en día se han sumado otros elementos fundamentales. La seguridad sigue siendo una prioridad, pero la conectividad ha cobrado un gran protagonismo, junto con el desempeño del vehículo, que debe adaptarse a los distintos estilos de vida de cada mujer.

¿Cómo busca llegar JAC a las mujeres?

A través de un line up muy completo, buscamos acompañar a cada mujer chilena en las distintas etapas de su vida y según su estilo personal. Todo esto con un enfoque especial en ofrecer altos estándares de seguridad, tecnología de vanguardia y la conectividad necesaria para que su auto se convierta en su pequeño mundo en movimiento.