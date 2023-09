Empresa chilena crea el primer portadocumentos digital para vehículos

Una situación muy recurrente entre quienes viajan en un vehículo motorizado es que al momento de ser controlados en una fiscalización de rutina por parte de Carabineros no se encuentre de inmediato los papeles del auto. Si bien muchos tienen la documentación ordenada en la guantera, hay otros más desordenados que demoran y se ponen nerviosos con la policía.

Ese tema podría quedar en el pasado con una solución digital. Se trata de icarwallet, el primer portadocumentos digital de nuestro país, creado y desarrollado por ICAR, empresa chilena de soluciones digitales que cuenta con un ecosistema 100% remoto, que permite la digitalización de trámites del mundo automotriz.

“La idea de crear icarwallet nace de la necesidad de innovar y agregar valor a las personas. Nos dimos cuenta que contábamos con mucha información, como la documentación de los vehículos nuevos y usados. También observamos la tendencia de digitalización de los documentos del auto y la necesidad de ir eliminando el papel. Con estos dos ingredientes, teníamos lo suficiente para diseñar una App móvil donde confluyeran todos los documentos del auto, pensando en hacer simple y segura la renovación de los documentos”, dice Rodolfo Cuevas, Gerente General de ICAR.

Respecto del lanzamiento de esta App, el ejecutivo agregó que “es un hito que refuerza nuestra vocación de crear soluciones que simplifiquen la vida de las personas. La aplicación está muy bien diseñada y pensada para hacer fácil su uso, y esperamos que sea valorada por los usuarios”.

¿Cumple con la ley?

icarwallet es una aplicación móvil que se puede descargar totalmente gratis en PlayStore y AppStore, por lo que es compatible con celulares Android e IOS, respectivamente.

“Luego de descargarla se ingresa un correo para registrarse. A continuación, puedes agregar los documentos de tu vehículo (o vehículos si tienes más de uno). Destacamos que aquellos clientes asociados a automotoras que trabajan con ICAR, podrán obtener sus documentos automáticamente luego de validar su identidad con Clave Única”, precisa Rodolfo Cuevas.

Otro punto importante de la digitalización de los documentos es que no requiere de contar con señal. “El porte digital de los documentos también puede ser usado offline, es decir, no dependes si tienes o no señal de internet, además, la App genera recordatorios de vencimiento, por ejemplo el SOAP y permiso de circulación que se deben renovar cada año”, explica el ejecutivo.

“A futuro esperamos que estas renovaciones sean con un sólo clic y también esperamos ofrecer otros servicios a través de la App como la revisión técnica o mecánico a domicilio”, agrega.

¿Qué documentos se pueden portar en icarwallet?

La empresa chilena indica que, como base, están los 4 documentos que requiere cada vehículo, según la ley en Chile:

Padrón del Vehículo Revisión Técnica u Homologado Seguro Obligatorio (SOAP) Permiso de Circulación

“Además la App sirve como repositorio de cualquier otro documento o imagen que quiera tener a mano de mi vehículo como: Factura, póliza de seguro, fotos del auto, registro de mantenimientos, entre otros de interés e importancia. Por ende, esta bitácora será muy valiosa cuando se quiera vender el vehículo”, comenta el experto.

La duda que muchos se hacen es si el porte digital de los documentos es permitido por la normativa y no tendremos un mal rato con Carabineros.

Según precisa la empresa, en junio de 2013, la Contraloría General de la República de Chile en su Resolución N° 37.361 confirmó la legalidad de portar, en formato digital, el permiso de circulación y el seguro obligatorio de vehículos motorizados (SOAP).

El inciso más importante de esta resolución indica lo siguiente. “Precisado lo anterior, y en lo que concierne a la consulta planteada, dado que el citado artículo 51 de la ley N° 18.290 no distingue acerca del soporte en el que debe constar el permiso de circulación, y teniendo en consideración que el ordenamiento admite la existencia de este instrumento en formato electrónico, al que otorga la misma validez y efectos que los emitidos por escrito y en soporte papel, es menester indicar que esta Contraloría General no advierte inconvenientes de orden jurídico que impidan a los organismos encargados de supervigilar el cumplimiento del mencionado precepto, aceptar que se les exhiba tal documento en formato electrónico mediante los dispositivos que así lo permitan, en la medida, por cierto, que hayan sido suscritos en conformidad a las disposiciones que sobre la materia contempla la aludida ley N° 19.799, y su reglamento -especialmente en lo relativo al empleo de firma electrónica avanzada atendido lo dispuesto en el artículo 4° de este último texto legal-, debiendo la Administración, en todo caso, adoptar las providencias que sean pertinentes en las fiscalizaciones que practique, a fin de velar por la observancia de la señalada obligación en la hipótesis que se analiza”.