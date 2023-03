Gerentes de marcas: Mujeres al frente de la industria nacional

Una industria que históricamente ha sido masculina, poco a poco se abre a la llegada de mujeres a puesto de primera línea. Algo, impensado, hace algunos años… es que si bien había presencia femenina en las marcas del mercado nacional, estas generalmente ocupaban cargos ligados a marketing, recursos humanos o comunicaciones, nunca se las vio en gerencias generales, al menos en Chile, con algunas excepciones de las marcas con filiales en el territorio nacional. Más que eso, nada.

Hoy son cuatro mujeres las que lideran la lista en estos cargos, quienes se han abierto un espacio para llegar ahí y quienes están marcando un precedente para el futuro.

María José Rodríguez, fue la primera. La ejecutiva, quien hizo una breve carrera por diferentes divisiones de Inchcape, pasó a ser en agosto de 2021 (cuando se cerró el acuerdo entre el grupo multinacional y Geely), la gerente de la marca china en Chile.

María José Rodríguez

La segunda mujer es Irene Gálvez, quien en junio pasado llegó al país, para el cargo de Gerente de negocio Hyundai, de Automotores Gildemeister. Gálvez venía de ser CEO de Hyundai Canarias, donde ejerció ese cargo por más de cuatro años.

Por su parte, Paula Sepúlveda fue nombrada a fines del año pasado como gerente Corporativo de Negocios de Fortaleza y Motormundo, dependientes de Grupo Gildemeister en Chile y Perú, respectivamente. En el país, la ejecutiva está a cargo de liderar la Gerencia Corporativa de Negocios de la importadora y comercializadora de vehículos a cargo de tres marcas: BAIC, Mahindra y Brilliance.

Finalmente, Andrea Ustáriz asumió en enero de 2023 la gerencia de las marcas Audi y Skoda, luego de estar seis años en el cargo de gerente de marketing corporativo de Porsche Holding.

Electromovilidad

Si bien desde hace un tiempo que hay acuerdo en que el futuro será eléctrico, quisimos conocer un poco más cuál es la opinión de quienes hoy lideran siete de las más de 70 marcas que tienen presencia en Chile. La factibilidad de que lleguen, las ventas y desventajas.

Para Paula Sepúlveda siente que “sin duda la tecnología eléctrica es uno de los caminos que hoy se presenta con mayor desarrollo para lograr la reducción de emisiones y creemos que como sector debemos movilizarnos para que esto pueda ser una realidad en el mediano plazo. Veo factible que esto suceda, esa es nuestra apuesta en Grupo Gildemeister y queremos liderar esta transformación, pero debemos también ser conscientes que la experiencia que hemos visto en los países que han avanzado más rápidamente en esta línea ha considerado importantes subsidios estatales, que debemos tener presente a nivel país para el diseño de la estrategia de masificación de esta tecnología”.

Irene Gálvez, añade que “Las ventajas de un auto eléctrico son evidentes y normalmente quien lo prueba ya no vuelve a uno de combustión. El auto eléctrico ofrece un gran confort a la persona que lo conduce, es completamente silencioso y aporta una potencia increíble, estos son atributos que los clientes cada vez valoran más. Además, se debe tener en cuenta de que cuando compras un auto eléctrico la clave está en valorar el global de la inversión que haces, que estás reduciendo bases contaminantes y que hay un gran ahorro en gastos de consumo. También, vale agregar que hay una reducción enorme de costos de mantención del auto. Es un mercado que está creciendo pero que aún le queda mucho para ser accesible a todos. Una de las principales barreras es el precio y la accesibilidad a puntos de carga”.

Irene Galvez

Para María José Rodríguez la industria ha tomado un rol importantísimo en este desarrollo. “A nivel general, en los últimos años hemos visto cómo la industria automotriz ha contribuido con investigación, tecnología y nuevos modelos para hacer de la electromovilidad una alternativa robusta y confiable para el consumidor, por lo que no descarto que, en el mediano plazo, el porcentaje de vehículos eléctricos e híbridos a nivel local sea significativo. Sin embargo, para que esto ocurra, es importante continuar desarrollando productos eficientes, seguros y cada vez con mejor autonomía en los diferentes segmentos y marcas, además de continuar reforzando la red de carga pública y privada para demostrar que este tipo de movilidad es sostenible en el tiempo y accesible en términos geográficos y económicos.

Dentro de las ventajas, también hay desventajas. Si bien Andrea Ustáriz tiene claro que la electromovilidad llagará, hay puntos que se deben mejorar para que el desarrollo sea parejo. “Creo que la factibilidad en un mediano plazo tiene muchas variables, principalmente, las que se refieren a infraestructura de carga, ya que por parte de los incentivos algo se está haciendo con los esfuerzos públicos que ya conocemos. Ahora bien, el tema de la carga es lo que hace que también esta tecnología no se masifique en nuestro país como sí lo han hechos algunos países de Europa o el ejemplo de Estados Unidos. Y con ello, también se soluciona el tema de la autonomía, la cual no difiere tanto en comparación con un auto a gasolina, ya que hoy tenemos eléctricos con 500 km de autonomía o incluso un poco más, pero si no tenemos fuera de Santiago una red que pueda dar abasto, difícilmente podremos alcanzar el objetivo de un futuro eléctrico. Hoy, el tema son los espacios de carga pública”.

La tendencia de carrocerías

Hoy más del 40% de los vehículos nuevos que se venden en Chile son SUV. Pero, ¿seguirá siendo así? Para la ejecutiva de Hyundai, la tendencia es clara. “Seguirá siendo una de las preferidas, principalmente por diseño y practicidad”. Algo similar opina Rodríguez, de Geely, quien comenta que “los SUV son de las categorías que más han ganado protagonismo en Chile por ser autos cómodos, espaciosos y con equipamiento de la mejor tecnología, ideales para familias y para quienes realizan viajes largos y con grandes volúmenes de equipaje”.

Si bien Andrea Ustáriz comparte el echo de que los SUV seguirán reinando debido a su comodidad, también siente que la electromovilidad podría cambiar el diseño de los autos. “Tenemos frontales distintos, un mayor espacio interior, especialmente en la segunda fila debido a la ausencia del túnel de transmisión y de cardán, tenemos mayor aerodinámica y líneas que favorecen a un menor consumo de la batería. Y sin lugar a duda seguiremos viendo innovaciones en materia de diseño”.

Andrea Ustáriz

Efectivamente, para Paula Sepúlveda “Los SUV seguirán siendo la opción favorita por su comodidad y versatilidad. No obstante, hay que ver cómo va a ir avanzando la electrificación, pues en la medida que esta crezca, es probable que los SUV vayan cediendo algo de espacio a otras carrocerías que desde el punto de vista aerodinámico pudieran resultar más eficientes, ayudando a lograr incrementos en la autonomía. No es de extrañar que los diseños de los autos eléctricos respondan principalmente a una necesidad por mejorar la capacidad aerodinámica, con líneas más fluidas y continuas, y así extender los niveles de autonomía de sus cargas.

Usuarios

Las cuatro líderes de la industria coinciden en que las principales diferencias entre un usuario hombre y mujer tiene que ver con que la elección de un auto es, generalmente, pasional para ellos y racional para ellas.

Sepúlveda se detiene en que “eso sí existen atributos que son transversales en el consumidor chileno como lo son la seguridad, tecnología y eficiencia. Sin embargo, la variedad de modelos que hay en el país permite ofrecer alternativas para las distintas necesidades”.

Paula Sepúlveda

Para Rodríguez, “En el caso de los hombres vemos que se enfocan más en autos con una buena performance de manejo y en que tengan un diseño llamativo que los haga distinguirse mientras van en ruta, ya que ven en sus vehículos un compañero de aventuras. Por otro lado, las mujeres privilegian aspectos como espacio, seguridad y rendimiento o eficiencia”.

Finalmente, las ejecutivas tienen claro que en los últimos años ha habido un cambio en cóo se entrega el mensaje al futuro usuario. Andrea Ustáriz, señala que “tanto global como localmente, la evolución ha sido bastante significativa a la hora de involucrar a la mujer en el mensaje. Según los últimos estudios, somos nosotras quienes más influencia tenemos a la hora de comprar un auto. Independiente que en los últimos años hayan aumentado las conductoras y compradoras o que el hombre sea el que pague, es la mujer quien elige qué comprar y participan de forma significativa en el proceso”. Y Paula Sepúlveda agrega que “Hoy se resaltan justamente los temas de seguridad y tecnología a la hora de comunicar los productos, distinto de un foco en la mecánica en sí, que probablemente estaba presente con fuerza en décadas anteriores. Mostrar los aspectos de diseño y el disfrute del producto en la vida de las personas son factores clave a la hora de cautivar a nuestras consumidoras”.