Honda Civic Type R: la nueva generación llega para hacer historia

Honda presentó oficialmente el Civic Type R. Y tal como el Mundial de Qatar, en Chile solo lo veremos por tv, puesto que no está en los planes de la marca importarlo a nuestro país.

El deportivo cumple 25 años y toma como base la undécima generación del Civic para convertirse no solo en un deportivo salvaje, sino en el “Type R más poderoso de todos los tiempos”, según indicó la marca en el comunicado oficial.

Se mueve por un motor turbo de 2.0 litros, pero la potencia oficial sigue siendo un misterio, ya que tampoco se indicó si dispondrá de algún grado de electrificación. Eso sí, atendiendo a un mayor nivel de potencia señalado anteriormente, se espera que supere con facilidad los 300 Hp.

Sobre la fuerza que tendrá el hot hatch, Kohei Hitomi, líder del proyecto del Honda e, comentó que “creemos que sería bastante fácil lograr el rendimiento del Type R con un eléctrico puro en este momento, pero el Type R no se trata solo del rendimiento. También se trata de manejo y comportamiento. No creemos que sea tan simple como reemplazar eso con energía eléctrica. Esa no es la dirección correcta para el Type R”.

Ahora, lo que sí se sabe del renovado hatchback radical es que el motor estará asociado a una transmisión manual de seis velocidades y que la tracción es delantera.

Desarrollado bajo el concepto de crear el “Deportivo Definitivo 2.0″, destaca por una parrilla más grande y más baja que cumple una función aerodinámica, llantas de aleación de 19 pulgadas en negro mate, un alerón trasero tipo GT3. Otro aspecto llamativo es que regresa el escape triple.

En el interior, Honda instaló asientos delanteros más grandes, además de una serie de detalles en rojo que incrementan su alma deportiva. También cuenta con una placa numerada “Type R” en el tablero, un grupo de indicadores digitales en un tacómetro horizontal como en los auto de carreras y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento que muestra hasta las fuerzas G.

El lanzamiento del Honda Civic Type R 2023 está previsto en Europa para el último trimestre del año, fecha en la que se entregarán más detalles y especificaciones.