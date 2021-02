Hyundai le allana el camino: la pick-up Santa Cruz espiada otra vez

En el Grupo Hyundai participan en todos los segmentos. O casi todos. Es que si Genesis ataca en el segmento premium norteamericano con sus sedanes y SUV ultra sofisticados, Kia y la propia Hyundai se encargan de competir entre los actores generalistas, cubriendo desde los pequeños citycars hasta familiares más grandes como el Kia Telluride o el Hyundai Palisade (debutó en Chile en diciembre). Pero había un nicho -el de las camionetas- donde Hyundai Motor Group no participaba, algo que está muy pronto a cambiar. La Hyundai Santa Cruz -cuya producción se confirmó en 2019- fue espiada otra vez y perfila su llegada a los concesionarios.

Foto: Motor Authority.

De las nuevas imágenes de la camioneta de Hyundai, filtradas por Motor Authority, se desprende que la pick-up estadounidense (se ensamblará en Alabama) contará con suspensión independiente en el eje trasero y que será más corta que las habituales del segmento mediano. Esto último no debiera ser novedad, ya que la misma marca ha dicho que la Santa Cruz no apunta a competir en un nicho dominado ampliamente por la Toyota Tacoma, sino que vendrá como una alternativa para quienes prefieren la comodidad de un SUV, pero que igualmente valoran una caja para transportar carga de forma esporádica. De hecho, la arquitectura de la Santa Cruz -misma de la cuarta generación del SUV Tucson- corresponde a un chasis monocasco y no a uno de travesaños y largueros, como es habitual en las pick-up.

Foto: Motor Authority.

Mientras para Estados Unidos la Hyundai Santa Cruz llevará motores aspirados y turbo bencineros, para mercados como el nuestro la camioneta de Hyundai podría estar alimentada por el motor 2.0 turbodiésel con el que fue presentado inicialmente el concepto de la Santa Cruz. La producción de la camioneta arranca a fines de 2021 en la planta Hyundai de Montgomery.

Foto: Motor Authority.

¿Te gustaría verla en Chile?