Jorge Martínez y su nuevo desafío en el Rally Argentino: “Llego con una motivación gigante”

Este miércoles el equipo CBTech Rally confirmó que formará parte de la temporada 2021 del Rally Argentino. El equipo que cuenta con tres autos Skoda Fabia R5 (ahora de nomenclatura Rally 2) se establecerá en Córdoba para retomar la actividad deportiva parada en Chile desde octubre de 2019. En un comunicado, el jefe de escudería, Javier Montero, declaró que “anunciamos esta noticia porque queremos retomar la actividad, ser competitivos y no dar ventajas mientras nos mantenemos a la espera de defender el título y comenzar el campeonato RallyMobil, compitiendo en ambos frentes”. CBTech Rally detalló que al volante de sus autos habrá dos pilotos argentinos (Alejandro Cancio y Juan Carlos Alonso), mientras que la tercera máquina la comandará el multicampeón chileno Jorge Martínez Fontena.

Martínez, nueve veces campeón del RallyMobil, vivirá su segunda aventura en Argentina, donde ya compitió en 2006 a bordo de un Mitsubishi Lancer EVO VIII N4 del equipo de Federico Villagra. El penquista dice que es un gran desafío, que lo asume con orgullo y que esta vez, a diferencia de hace 15 años, llega con más experiencia en el cuerpo y mucho mejor preparado.

“Correr fuera siempre tiene una connotación especial, porque sales de tu zona de confort. Más aún si es Argentina, que es un país que tiene el rally en el ADN, muy tuerca. Es evidente que esto tiene un peso especial, porque hay muchos cracks, que han corrido el WRC y que se dedican solamente a esto”, dijo Martínez.

Sobre lo que significa representar a Chile y al RallyMobil en un campeonato de más larga tradición, el navegado por Alberto Álvarez sostuvo que “he notado que desde Argentina nos siguen un montón y nos van a estar mirando, pero no porque sea yo. Nos hemos transformado en un campeonato que en toda Sudamérica miran, porque se ha hecho bien, porque se trajo el WRC, porque tenemos un muy buen parque de autos R y en ese sentido pondremos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura”.

Consultado sobre qué será lo distinto que se encuentre en Argentina, donde la actividad arranca este 12 de febrero con la carrera Cruz del Eje (Córdoba), Martínez habla con conocimiento. “Es una geografía totalmente distinta. Ellos igual tienen carreras en montañas, pero, en general, la mayoría son en llano, entonces los pisos son también muy distintos. Los caminos rompen mucho más. En Chile tenemos la gracia de que prácticamente la ruta nunca se rompe, siempre tenemos muy buena calidad de piso, entonces eso también comienza a ser factor porque hay que saber castigar el auto, dónde castigarlo y dónde no; dónde pinchar y dónde no. Son cosas a las que no estamos acostumbrados”, dijo el multicampeón.

Álvarez en la butaca derecha

Teniendo en cuenta que estarán sobre un auto ultra competitivo, las expectativas de Martínez y Álvarez son, en primer término retomar el ritmo, para entonces comenzar a apretar. “No corremos hace más de un año, pero no te voy a mentir que nuestro objetivo es pelear adelante. Tenga plena confianza de que estando en armonía con el auto, estaremos peleando en la vanguardia. Tengo una motivación gigante y vamos a llegar con todo, porque el objetivo nuestro es también llegar totalmente preparado a la fecha del Rally Mundial en Chile”. El Copec Rally Chile está pactado para la segunda semana de septiembre y se disputará entre las regiones del Biobío y Ñuble.

Por su parte, el navegante argentino Alberto Álvarez dijo estar muy emocionado de regresar a correr en su país. “Me llena de felicidad volver después de 18 años porque estaré delante de muchos amigos. Además, somos representantes del RallyMobil y, por tanto, vamos dispuestos a hacer un buen papel y pelear todas las carreras”, expresó. Álvarez también sopeso la realidad de que en Argentina el parque de los autos Rally 2 está en formación y, en cambio, la mayoría compite en los llamados Maxi Rally Turbo. “No te puedo decir que no hay diferencias, porque evidentemente un auto R5 es superior. Entonces vamos primero con la intención de ser primeros en los de la serie R5 y luego medirnos con los Maxi Rally Turbo. Obviamente ellos tienen desventaja, pero por ahí la experiencia servirá para equiparar. Tenemos un auto técnicamente superior y eso hay que decirlo”.

El binomio chileno-argentino viajará la próxima semana para hacer las pruebas respectivas y arrancar su participación entre el 12 y el 14 de febrero.