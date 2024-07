KIA estrena el primer episodio de la miniserie de la Tasman

Dentro de no mucho, Kia lucirá en su line-up la primera camioneta mediana de su historia. Se llamará Tasman y se irá destapando a través de una miniserie llamada One More Round, la cual mostrará las pruebas a las que se ha sometido durante su desarrollo.

Así, y tal y como te lo habíamos adelantado, hoy acaba de estrenarse el primer capítulo. Allí se puede ver a la esperada pick-up haciendo de las suyas en Alabama Hills, California, Estados Unidos. Se trata de un episodio centrado en un test off-road, con trepadas en montañas con un 40% de inclinación.

De acuerdo con Kia Australia, la Tasman contará con un sistema de propulsión basado en un bloque turbodiésel en su mercado. De ahí, que el bloque más probable que encuentre su lugar bajo el capó será el CRDi de cuatro cilindros y 2.2 litros.

“Los obstáculos están ahí para ser superados”. El video termina con esta leyenda, que el tiempo dirá si se cumple o no con la futura Tasman. Su estreno está programado para fin de año en Corea del Sur, en tanto, que su salida al mercado para 2025.