Kia presenta una edición limitada de 1.000 unidades del EV6, ¿qué tan exclusivo es?

Kia América presenta la edición limitada 2023 del EV6 que tiene como nombre North American Utility Vehicle of the Year en el Monterey Car Week en California, Estados Unidos. Esta versión, contará con una producción de 1.000 unidades y la marca lo hace celebrando su estatus luego de ser reconocido como ganador de la categoría “Vehículo utilitario del año” en el North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year™ (NACTOY) en enero de 2023.

El Kia EV6 ha sido reconocido por su excelencia en categorías que incluyen innovación automotriz, diseño y valor por parte del jurado NACTOY, que consta de 50 expertos automotrices de medios impresos, en línea, radio y televisión.

2023 Kia EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition

El EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition destaca por su combinación de colores exclusivos con un verde y beige, que en ingles los llaman Deep Forest Green sobre Desert Beige, el cual rinde homenaje a las combinaciones clásicas de estilo de vehículos de alto rendimiento.

En su interior cuenta con un adorno a medida que presenta auténticos medallones NACTOY y la silueta teaser del EV6, ubicado al lado del selector de marchas.

Esta especial versión llega con una batería de 77,4 kWh, un motor delantero de 74kW y un motor trasero de 165kW, que combina una potencia máxima de 239 kW (320 Hp). Es importante mencionar que incorpora ciertos elementos de las versiones Wind y GT-Line en un solo paquete.

De la versión Wind, toma elementos exteriores oscurecidos, incluidas las molduras de los pasos de ruedas, los tratamientos laterales y las fascias delantera y trasera.

En tanto, del EV6 GT-Line se tomaron llantas de aleación de 20 pulgadas, techo corredizo, pantalla frontal de realidad aumentada, monitor de vista envolvente, monitor de vista de punto ciego (BVM) y un volante de parte inferior plana con calefacción, asientos calefaccionados y todo el paquete de los sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Los precios estarán disponibles más cerca de la fecha de venta del vehículo a finales de este año.