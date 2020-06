La F1 no se cancelará incluso si algún piloto da positivo por coronavirus

La Fórmula 1 temporada 2020 no sufrirá alteraciones en caso de que un piloto dé positivo al examen de Covid-19, dijo Chase Carey, CEO del Gran Circo. De esta manera, con esta especie de protocolo, la organización busca evitar repetir el episodio de marzo, cuando canceló el Gran Premio de Australia tras el retiro de McLaren, luego de que un miembro del equipo inglés fuera testeado positivo.

“Un equipo que no pueda competir, no será causal para la cancelación de la carrera. No creo que pueda sentarme aquí y exponer las consecuencias de ello. Tendemos un procedimiento establecido para encontrar la infección y que no conduzca a una cancelación. Si un piloto es positivo, los equipos tienen pilotos reservas disponibles”, sostuvo el ejecutivo. En marzo se conoció que el expiloto Helmut Marko había presentado la idea de contagiar a propósito a los dos pilotos de Red Bull, precisamente para evitar bajas una vez que la temporada se pusiera en marcha. El plan no fue bien recibido en el equipo austríaco.

Los equipos de F1 enfrentan una duro retorno a la competencia, que está pactado para el 5 de julio (ver nota), ya que los 12 equipos mueven consigo un enorme número de personas. Carey dijo que los miembros de cada estructura serán testeados antes de cada viaje y luego cada dos días. Vivirán en una especie de ‘burbuja’, detalló, para evitar al máximo las posibilidades de contagios.

“Evidentemente reconocemos que nuestro deporte a veces es uno donde no puedes mantener dos metros de distancia. Cuando un auto entra al pit y cambia los cuatro neumáticos, no hay dos metros entre cada uno. Necesitamos estar seguros de que nuestros procedimientos manejen esos riesgos tanto como sea posible”, finalizó el irlandés.