Ley No Chat: Infracciones por manipular dispositivos electrónicos al volante aumentaron 720% en 2022

Hace exactos dos años, el 14 de marzo de 2021, se aprobó en la Cámara la Ley No Chat, normativa que surgía con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad vial al sancionar a las personas que no fuesen atentas a la conducción.

Meses más tarde, el 12 de octubre de 2021, el proyecto se hizo oficial con la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.377, que modifica la Ley de Tránsito 18.290 y que sanciona la “manipulación” como cualquier operación con una o ambas manos de un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital cuando se haya iniciado la conducción del vehículo.

Como se indicó en su momento, el objetivo de la Ley No Chat es reducir y bajar de forma drástica los siniestros por conducción no atenta, de hecho, según estudio realizado por la ONG No Chat, una de las impulsoras de la normativa, “el conducir manipulando celular aumenta 27 veces la probabilidad de ir distraído, quintuplica la probabilidad de atropello y triplica la probabilidad de ocasionar un siniestro vial”.

En este mismo sentido, Conaset indica que “el tiempo promedio que la vista se desvía al chatear es de 5 segundos. Si viajas a 50 km/h, esto equivale a recorrer más de 70 metros a ciegas”, sin duda una enorme distancia que provoca cientos de siniestros viales y que, a pesar de sus peligros, según el estudio Distractores al Volante, todavía un tercio de los chilenos reconoce usar su celular mientras maneja.

La norma prohíbe manipular el teléfono móvil mientras se conduce. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.

Ahora, a dos años de la aprobación en el Parlamento, se dan a conocer las cifras de las infracciones por uso de teléfonos o dispositivos en la conducción, cifras entregadas por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile.

Según la estadística, en 2021 se registraron 16.102 infracciones, las cuales se dividieron en:

15.810 infracciones por Conducir hablando por celular sin manos libres

292 infracciones por Manipular dispositivos de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital.

El año pasado las infracciones totales aumentaron a 16.977, las cuales se dividieron en:

14.580 infracciones por Conducir hablando por celular sin manos libres

2.397 infracciones por Manipular dispositivos de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital.

Como se ve, lo más llamativo es el aumento en 720% en las multas cursadas por utilizar los dispositivos con las manos.

Las regiones que recibieron más infracciones por la Ley No Chat en 2022 fueron:

Región Metropolitana: 5.833

Los Lagos: 1.685

Maule: 1.531

Bio Bio: 1.435

Valparaíso 1.317.

Respecto de estas cifras, Claudia Rodríguez, directora ejecutiva de la ONG No Chat, precisó que “estas cifras nos evidencian que la principal causa de siniestros viales sigue siendo la conducción no atenta y la manipulación de celular es la conducta más frecuente. Esto justifica que necesitábamos normar esta causa gravísima presente y normalizada en nuestro país, por lo tanto, debemos seguir fiscalizando y buscando cómo fortalecerla, pero esto debe ir acompañando por evidenciar el riesgo que es ir distraído por uso y manipulación del celular, conductas evitables y altamente riesgosas. Valoramos el esfuerzo de Carabineros por fiscalizar la Ley No Chat”.

En cuanto a las opciones que se abren para poder fiscalizar, Rodríguez indicó que “por el Ministerio de Transportes y Conaset se está buscando cómo fiscalizar la Ley No Chat mediante algunos proyectos pilotos de cámaras viales, por lo tanto, estamos muy agradecidos por ello”.

Cabe recordar que por la Ley No Chat, los conductores que no acaten la normativa se exponen a multas que van hasta los $ 160 mil y a la suspensión de licencia por hasta 45 días (en caso de ser la primera vez que incurren en la infracción).