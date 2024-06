Los eléctricos festejan en Pikes Peak, la mítica carrera a las nubes

Una de las competencias más tradicionales del automovilismo se desarrolló este fin de semana, con los autos eléctricos como grandes protagonistas. Se trata de la Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), también conocida como la carrera hacia las nubes, donde este año Ford se impuso en la categoría general con una F-150 Lightning, mientras Hyundai también celebró con un Ioniq 5 N.

Pikes Peak es una prueba emblemática. Su primera edición se celebró en 1916. Su principal característica es que es una competencia contrarreloj que se hace en una subida a la cima del Pikes Peak en Colorado, Estados Unidos, por carreteras públicas.

El recorrido tiene 19,99 km y cuenta con más de 156 curvas, ascendiendo 1.440 m desde la salida en la milla 7 de la autopista Pikes Peak hasta la línea de meta a 4.302 m. El recorrido solía constar de tramos de grava y asfalto, pero desde agosto de 2011, está totalmente asfaltado.

Este año, el ganador fue nuevamente el Romain Dumas, aunque no pudo mejorar el tiempo del pasado año con un Ford Supervan 4. El francés, quien tiene el récord de esta carrera con un VW ID.R, hizo un tiempo de 8:53″553 con la camioneta eléctrica F-150 Lightning, que era más rápida que el auto del año pasado, pero por contratiempos en el primer sector del ascenso, Dumas perdió más de 26 segundos.

“La progresión de los vehículos eléctricos Ford asumiendo y completando los desafíos más difíciles es un testimonio importante del arduo trabajo y la dedicación que nuestros equipos han puesto en el programa”, dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Performance Motorsports. “Aprendimos mucho de SuperVan 4.2 en la subida a Pikes Peak International Hill el año pasado y pudimos aplicar ese conocimiento a la carrera de este año. A partir de aquí, todo va hacia adelante y hacia arriba”.

El ganador de la prueba comentó que “me siento honrado de lograr esta victoria con Ford Performance en el Pikes Peak International Hill Climb. Todo lo relacionado con este evento es un desafío porque, a diferencia de cualquier otra forma de carrera, solo tienes una oportunidad. Nos enfrentamos a un desafío desde el principio, pero eso sólo me dio más determinación para recuperar el tiempo perdido en el resto de la carrera”.

En segundo lugar de la general finalizó el campeón europeo de montaña Christian Merli, al mando de un Wolf Racing con motor Auroba.

Cerrando el podio se ubicó Hyundai con el piloto Dani Sordo. El español realizó un gran trabajo con el Ioni 5 N “TA Spec”, una versión adaptada del eléctrico deportivo, ya que además se quedó con el primer lugar en la categoría Exhibition con un tiempo de de 9:30″852, rompiendo el récord de 9:54″901 en la categoría de Turismos Eléctricos que hizo Randy Pobst el año pasado con un Tesla Modelo S 9:54″901.

Tras la jornada, el español no escondió su sorpresa con el resultado: “La verdad que no nos esperábamos esta tercera plaza. Ha superado todas nuestras expectativas poder estar en el podio en nuestra primera participación con el Hyundai Ioniq 5 N ‘TA Spec’. He hecho una subida limpia, sin asumir riesgos. Felicidades al equipo por el desarrollo del auto, que nos ha permitido meternos muy arriba frente a otros modelos de una categoría superior”, dijo Sordo.

En el equipo coreano también se mostraron felices. “Estamos absolutamente emocionados de establecer un nuevo récord en Pikes Peak y de nuestro desempeño en general”, dijo Till Wartenberg, vicepresidente y director de N Brand y Motorsport en Hyundai Motor Company, agregando que “en el futuro, planeamos seguir aprovechando emocionantes actividades de deportes de motor como Pikes Peak para mostrar el rendimiento superior de nuestros vehículos producidos en masa y continuar desarrollando tecnología que no sólo satisfaga las necesidades de los clientes sino que supere sus expectativas”.