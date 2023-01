Los incendiarios dichos de Jeremy Clarkson sobre Meghan Markle pondrían fin a The Grand Tour

Fue a mediados de diciembre cuando Jeremy Clarkson lanzó incendiarios comentarios sobre Meghan Markle. En una columna de opinión al diario The Sun, dijo que tenía ganas de que la duquesa de Sussex “desfilara desnuda en público” mientras la gente “le lanzaba trozos de excrementos”, evocando así a una famosa escena de Juego de Tronos donde una mujer es sometida a tal humillación pública.

“La odio”, escribió. “No como odio a Nicola Sturgeon –líder del partido escocés SNP– o a Rose West –asesina en serie–, sino que la odio a un nivel celular”.

“Parece que ella –Meghan Markle– tiene el brazo tan dentro de su culo –Príncipe Harry– que puede usar sus dedos para cambiar su expresión facial. Siento pena por él, porque es un títere”.

Declaraciones de grueso calibre y sin filtro alguno que coincidían con el estreno en Netflix de un documental en el que la pareja de ‘royals’ contaba su historia personal y los motivos que les llevaron a abandonar la familia real británica.

Pues bien, consciente de que se excedió en sus palabras, Clarkson ya se ha disculpado públicamente en varias oportunidades, incluso ha reconocido haber enviado una disculpa al príncipe Harry y Meghan Markle a través de correo electrónico.

Pese a ello, dichas declaraciones, igualmente, le costarían caro a Clarkson, ya que, según Variety, Amazon Prime optará por no renovar The Grand Tour y Clarkson’s Farm más allá de las temporadas ya acordadas. Es decir, ambos programas dirían adiós en 2024.

Así la rueda de prensa programada para este lunes 16 de enero, en la que se pretendía promocionar la segunda temporada de Clarkson’s Farm, se canceló. Amazon Prime Video declinó hacer comentarios sobre el asunto a Variety, aunque Clarkson reveló más tarde que el proveedor de servicios de streaming estaba “incandescente” por su culpa.

LA DISCULPA DE JEREMY CLARKSON

Exactamente un mes después de su publicación, Jeremy Clarkson ha emitido una disculpa pública en su cuenta personal de Instagram.

“Una de las cosas más extrañas que he visto últimamente es que, cuando le piden una disculpa a un parlamentario o a una persona famosa, no importa cuán sentida o profunda sea su disculpa, porque nunca parece bastarle a las personas que la han pedido”.

“Así que voy a intentarlo y unirme a esta tendencia con una disculpa por las cosas que dije hace poco en una columna en el Sun sobre Meghan Markle. Lo siento de verdad. Desde la palma de mis pies hasta los folículos de mi cabeza. Levanto los brazos. Mea culpa”.

“Suelo revisar lo que escribo antes de enviarlo, pero ese día estaba solo en casa y tenía prisa. Cuando terminé de escribir, pulsé ‘enviar’. Y cuando la columna apareció al día siguiente todo explotó”.

“Al principio fue poco ruido y lo ignoré, pero luego cogió volumen. Compré una copia del The Sun para ver de qué se trataba. Supongo que todos hemos pasado por eso. En ese instante me di cuenta de que la había fastidiado por completo”.

“Sudas y tienes frío al mismo tiempo, la cabeza te duele y te sientes enfermo. No me podía creer lo que estaba leyendo. ¿De verdad había dicho eso? Era horrible”.

“Supe de inmediato qué había pasado. Yo había estado pensando en una escena de Juego de Tronos, pero me olvidé mencionarlo. Parecía que estuviera llamando a una revuelta violenta contra Meghan”.

“Estaba enfadado conmigo mismo, porque en los días controvertidos de Top Gear, cuando se me acusaba de todo tipo de cosas, muy raramente era de sexismo. Nunca hicimos bromas del estilo ‘las mujeres no saben aparcar’ ni sugerimos que los coches potentes eran sólo para hombres. Y me encantó que Jodie Kidd y Ellen MacArthur hicieran las vueltas más rápidas con nuestro coche de precio razonable. No soy sexista y detesto la violencia contra las mujeres, pero parecía que yo estuviera pidiendo eso”.

“Me quedé mortificado, como todo el mundo. Mi teléfono se volvió loco. Amigos muy cercanos estaban furiosos e incluso mi hija recurrió a Instagram para denunciarme”.

“El The Sun se disculpó rápidamente. Yo intenté explicarme, pero aun así se pidió mi despido y que se me acusara de un crimen de odio. Más de 60 parlamentarios han pedido que se tomen medidas. ITV, que hace Who Wants To Be Millionaire, y Amazon, que hace el Farm Show y el Grand Tour, estaban incandescentes –llenos de rabia, traducción más apropiada–”.

“Escribí a todas las personas que trabajan para mí para decirlos lo mucho que lo sentía. La mañana de Navidad, les envié un correo electrónico a Harry y Meghan en California para disculparme también con ellos. Les dije que lo que habían dicho en televisión me había desconcertado, pero que el lenguaje que yo había usado en mi columna era vergonzoso y que lo sentía de verdad”.

“¿Puedo seguir adelante? No lo sé. Es duro ser interesante y estar alerta al mismo tiempo. Nunca escuchas carcajadas en un seminario sobre salud y seguridad. Pero os prometo una cosa: lo voy a intentar”.

“¿Quién sabe? Muy pronto me convertiré en abuelo, así que quizá en el futuro escribiré sobre eso”.