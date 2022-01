Mejor Auto: Skoda Octavia:

Se sabía de antemano que sería una de las categorías más reñidas. Pese a tener solo siete modelos en la final, debido a que durante 2021 los lanzamientos de sedanes, hatchbacks y citycars disminuyeron, el premio al Mejor Auto fue para el Skoda Octavia, familiar que le dio a la marca checa su primer trofeo en esta categoría en los 15 años que tiene el premio Los Mejores.

El Skoda Octavia era uno de los candidatos firmes. Llegaba con el respaldo de haber ganado una serie de trofeos en Europa y de haber sido finalista en el Car of the Year, pero no fue una elección holgada, de hecho, se impuso con una nota de 8,08, a solo 7 céntesimas del Peugeot 208 (promedio 8,01), otro de los máximos nombres a quedarse con el trofeo.

La cuarta generación del Octavia llegó al país en marzo y de inmediato destacó por la calidad del productos, por el precio competitivo para el segmento, por lo generoso del espacio interior, y la tecnología de punta. Es por eso que se impuso en practicamente todos los ítem evaluados, consiguiendo su mejor resultado en Producto, donde se mide precisamente calidad, equipamiento y grado de competencia frente a sus rivales.

Todos estos atributos le permitieron al Octavia superar al compacto francés y a su primo, el Skoda Scala, que ponderó un promedio de 7,99 y se quedó con la tercera posición, ratificando el gran trabajo de los checos en el segmento de pasajeros.

Para Skoda entonces es el primer galardón en Mejor Auto, y toma el relevo del Nissan Sentra, ganador el año pasado

Anteriores ganadores Mejor Auto:

2021 Nissan Sentra

2020 Mazda 3

2019 Kia Stinger

2018 Hyundai Ioniq

2017 Opel Astra