MG estaría preparando un auto eléctrico “accesible”

La revista británica Auto Express ha revelado que la marca china MG podría estar preparando un auto eléctrico de entrada para posicionarse en un rango de precios más accesible que el recién estrenado en Chile MG 4.

El modelo compacto sería el as bajo la manga de MG para competir en un segmento donde la mayoría de fabricantes aún no ha encontrado la fórmula: un auto compacto, que no caiga en la clasificación de citycar, pero que ofrezca un precio accesible, a pesar de contar con una mecánica 100% eléctrica.

Según los renders publicados acerca del futuro nuevo modelo, la estética exterior se asemeja bastante al totalmente nuevo MG 3, por lo que aprovechar la base de este recién presentado modelo para incorporar una variante movida únicamente por baterías sería un movimiento interesante.

Render del futuro MG 2 | AutoExpress UK

Las declaraciones que dieron pie a esta noticia fueron dichas por el gerente de planificación y producto de MG para Reino Unido, David Allison, quien insinuó en el Salón de Ginebra, durante la presentación del nuevo MG 3, que la marca estaría preparando un hermano eléctrico de dicho modelo.

Incluso, se llegó a mencionar que si Saic Motor logra conjugar una escala de producción favorable, el nuevo automóvil podría posicionarse en el rango de los 20.000 euros, el cual es un nicho donde otros fabricantes europeos como Citroën, Fiat o Renault aspiran a competir en los próximos años.

MG Comet

Cabe destacar que MG ya ofrece un modelo 100% eléctrico de acceso en mercados como el indio, llamado MG Comet, el cual aprovecha las plataformas de Saic Motor para renombrar un modelo que en China es conocido como Wuling Air EV, pero que no sería destinado para la exportación a todos los mercados.