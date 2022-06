Michael Fassbender: de X-Men a piloto de las 24 Horas de Le Mans

Se aproxima una nueva edición de las 24 Horas de Le Mans. La mítica prueba del Mundial de Resistencia (WEC) llega a su 90ª versión este fin de semana y concentrará la atención de miles de aficionados que ven esta prueba como una de las más tradicionales e importantes del año, carrera a la que el próximo año regresará Peugeot con su nuevo 9X8.

Es que instalar el nombre entre los ganadores de Le Mans eleva a cualquier piloto a un estándar superior y graba a cada vencedor con letras doradas en el motorsport mundial. Por esta razón, sumado al glamour que le rodea, ha llevado a personas que destacan en otros rubros, pero que son fanáticos de los autos, a incursionar en esta emblemática competencia.

Le Mans: 24 Hours of Le Mans 2022

La lista de famosos que han pasado por las 24 Horas de Le Mans es llamativa y este 11 y 12 de junio se sumará a ese selecto grupo Michael Fassbender, el actor de Hollywood que ha trabajado en filmes como X-Men y Bastardos Sin Gloria, también es piloto de Porsche y este fin de semana hará su debut en la legendaria prueba de resistencia tras prepararse durante los últimos tres años con el equipo alemán.

Fassbender participará en dos relevos durante la carrera, al volante del 911 RSR del equipo cliente de Porsche Proton Competition. Los otros pilotos perteneciente a la categoría GTE-Am serán el australiano Matt Campbell y el canadiense Zacharie Robichon.

Porsche 911 RSR, Proton Competition (#93), Michael Fassbender (IRL), Matt Campbell (AUS), Zacharie Robichon (CDN) (l-r)

“Siempre ha sido un sueño para mí competir en las 24 Horas de Le Mans. Lo que pasa con los sueños es que no piensas en cuánto trabajo has invertido o cuántos han sido los contratiempos que has encontrado por el camino. He aprendido a ser competitivo y siento que estoy ante una oportunidad única, así que simplemente quiero dar lo mejor de mí”, precisó Fassbender.

Cabe recordar que la carrera como piloto de Fassbender comenzó hace años cuando conoció a su compañero Patrick Dempsey en un vuelo de Londres a Los Ángeles.

Le Mans: 24 Hours of Le Mans 2022

Después de una animada conversación, el expiloto de Le Mans (y también actor) y copropietario del equipo Dempsey-Proton Racing, se puso en contacto con los responsables de Marketing de Porsche Motorsport y durante la visita de Fassbender a Le Mans en 2018, definieron una estrategia para apoyar al actor en su Road to Le Mans (Viaje a Le Mans), que es el título de la serie de YouTube que cuenta la aventura del piloto debutante.

Los primeros pasos los dio en la escuela Porsche Driving Experience, donde pudo disfrutar de los programas que allí se imparten para entusiastas del automóvil. Los siguientes puntos del plan contemplaban cursos de la Porsche Racing Experience, una temporada en la Porsche Sports Cup Alemana y algunas apariciones especiales en la Porsche Mobil 1 Supercup al volante del 911 GT3 Cup.

Ahora llega el momento de la verdad y veremos el debut de Michael Fassbender en las 24 Horas de Le Mans.

De Paul Newman a Fabian Barthez en Le Mans

Michael Fassbender no será la primera estrella de la pantalla grande en competir en el circuito de Le Sarthe, destacando desde Paul Newman a Fabian Barthez, el arquero campeón del mundo con Francia en 1998.

Paul Newman es un reconocido amante de los autos y participó en la versión de Le Mans en 1979 con un Porsche 935. Fue una carrera que se caracterizó por mucha lluvia y junto al actor estuvieron Rolf Stommelen y Dick Barbour.

El protagonista del “Color del Dinero” ganó en su categoría y quedó segundo en la general conduciendo que iba con los colores de Hawaiian Tropic.

Años más tarde, otra estrella de la pantalla grande llegaría a Le Mans. Patrick Dempsey, quien ganó reconocimiento mundial como el neurocirujano Derek Shepherd en la serie Grey’s Anatomy, es un fanático de los autos, al punto que era copropietario de un equipo junto al futbolista Alessandro Del Piero.

Dempsey debutó en las 24 Horas de Le Mans en 2009, en un Ferrari 430 GT2, pero luego 2013 y 2014 iría a fondo con un Porsche 911 GT3-RSR y un 911 RSR. Su mejor resultado llegaría en 2015, cuando finalizó segundo en la categoría GTE-Am al volante de un Porsche 911 RSR que llevaba los colores del equipo Dempsey Proton Racing.

“Es una carrera maravillosa. Siempre es una magnífica experiencia competir aquí. Nosotros, durante la última hora, tuvimos una batalla especialmente dura y el equipo lo dio todo. Por suerte hemos sido recompensados con un podio. Sólo por ello, todo el duro trabajo de las últimas semanas y meses ha valido la pena. Estoy orgulloso del equipo”, señalaría tras la prueba el actor.

Otro famoso que no soportó la tentación de las 24 Horas de Le Mans fue Nick Mason, el baterista de Pink Floyd. Aquí incluso la historia se mezcla con Chile y con Eliseo Salazar.

En pleno apogeo de la histórica banda en los años 70, Mason tentó la suerte y debutó en 1979 en Le Mans. Fue el primero de cinco intentos.

La historia se une a la bandera chilena en la edición de 1982, cuando Mason llama a Eliseo Salazar para contratarlo como piloto para el equipo Dome Racing junto a Chris Craft.

El nacional estaba por esos años en la Fórmula 1, por lo que no era extraño en esos días que personajes adinerados buscaran una mejor clasificación acompañados de pilotos profesional.

Según ha comentado el propio Salazar, él no conocía a Nick Mason, y tampoco sabía que era el baterista de una banda tan exitosa, pero que luego de estar un par de días, pudo conocer detalles de la vida de los rockeros y hasta de la filmación de la película The Wall. El resultado no fue el esperado eso sí, ya que solo lograron completar 75 vueltas al trazado.

Los futbolistas también han caído a la tentación de Le Mans. El caso más reconocido es el de Fabien Barthez, el portero francés de la selección campeona del mundo en 1998.

El “Pelado” Barthez puso sus seguras manos por primera vez en la prueba de 2014, arriba de un Ferrari 458 Italia GT2, después de comenzar en el automovilismo con un correcto rendimiento en la Porsche Carrera Cup y el Campeonato de Francia GT.

En su primer año corrió junto a Anthony Pons y Soheil Ayariy cruzaron la meta en la 29ª posición y noveno en la LMGTE Am.

Barthez regresó a Le Mans en 2016 y 2017, ahora con su equipo Panis-Barthez Compétition, donde compartía team con el expiloto F1 Olivier Panis. Su mejor resultado lo obtuvo en 2016, cuando terminó 12 en la general y noveno en la LMP2.