Niño de 5 años se vuelve viral al conducir un Lamborghini Revuelto a 300 km/h

Mientras la mayoría de los niños de su edad se ponen al volante de autos de juguete o pequeños kart, Zayn Sofuoglu, de apenas 5 años, acaba de subir un video a sus redes sociales conduciendo un Lamborghini Revuelto, uno de los superdeportivos más potentes de la actualidad.

La cuenta de Instagram de este niño turco tiene 3,5 millones de seguidores, la cual, por supuesto, es gestionada por sus progenitores, en particular, su padre Kenan Sofuoglu, ex piloto de motociclismo y cinco veces campeón del mundo. De ahí, que haga sentido el dicho de “lo que se hereda no se hurta”.

Pues bien, el video comienza con Sofuoglu padre ayudando al niño a ponerse su equipo y a colocar la silla infantil en el asiento del piloto. Tras ello, sube Zayn y enciende el auto, y con su padre ya viajando como copiloto, el infante se aventura con el Lamborghini por la pista.

Gracias a unos extensores de pedales, el menor logra acelerar hasta los 312 km/h en un Lamborghini Revuelto de 1.015 caballos. ¡Haciendo incluso los cambios de marcha mediante las levas! Y como si ello fuera poco, termina su hazaña ejecutando a la perfección algunas donuts en este hiperdeportivo híbrido.