No apto para enfermos cardíacos: baja una chimenea industrial de 110 metros a bordo de una Vespa

Aburrido de tirarse por las escaleras y quemarse a lo bonzo, el doble de acción Günter Schachermayr quiere entrar en el famoso Guinness World Records como el personaje con más récords locos a bordo de una Vespa.

Entre ellos ya se encuentra el de tirarse en paracaídas con su moto, cambiar la rueda delantera en marcha e incluso tirarse por una montaña rusa. A ellos ahora el de bajar una chimenea industrial de 110 metros de altura a bordo de ella.

El alocado truco se llevó a cabo en la chimenea de una empresa abandonada en Pezinok, Eslovaquia, que ya ha sido utilizada infinitas veces como plataforma para hacer puenting, pues es una de las estructuras más altas para hacerlo sin “peligro”.

Para realizar tal proeza, el doble de escenas de riesgo contó con la ayuda de dos ingenieros mecánicos que prepararon la actuación con sumo cuidado. Estos acoplaron el scooter a una cuerda de seguridad sin que afectase a su funcionamiento, mientras que dos cuerdas auxiliares actuaban de guías y permitían realizar el descenso sin peligro.

Además, Günter contaba con otra cuerda de seguridad atada a la cintura por si en algún momento se soltaba sin querer del manillar.

“Este espectáculo no es apto para cardiacos. El viento casi me tira de la torre, me temblaban las rodillas y casi me atasco. Cuando llegué al final, después de unos dos minutos de conducción, tenía un dolor de estómago como nunca antes, pero este truco con la Vespa también ha sido un éxito y estoy extremadamente feliz”, señaló el austríaco.