Peugeot 308: el león francés llega a aumentar su leyenda

Uno de los modelos más esperados en el mercado nacional era el Peugeot 308. La serie de galardones que recibía la esperada nueva generación del hatchback construido en las instalaciones francesas de Mulhouse, donde destaca el premio del WCOTY, solo alimentaban las ansías por ver al compacto del segmento C en nuestro país.

Si bien hace unas semanas se realizó una pre-venta online, instancia que agotó sus unidades en un par de días, ahora el Peugeot 308 hace su ingreso oficial, con una prueba de manejo en Chiloé.

La presencia del renovado felino en la isla grande es simbólica. Chiloé es uno de los lugares con mayor tradición del país y para Peugeot, el 308 es todo un símbolo, puesto que es el último heredero de una generación que comenzó a nivel globalhace 90 años con el 301 y que en Chile hizo su aterrizaje hace exactas tres décadas, cuando arribó el 306. Desde ahí, más de 31 mil unidades se han vendido en el país de la Serie 3 de Peugeot (306, 307 y 308), alcanzando un 10% de las ventas totales de la marca.

Entonces, a pesar de que el segmento de los cinco puertas es pequeño dentro del mercado local (apenas tiene el 13%) y que cada día cuenta con menos integrantes, para Peugeot es muy importante mantener su presencia en este nicho, ya que es parte de su historia, tal como lo es para la isla grande de Chiloé sus tradiciones y leyendas.

Pero el arribo del 308 no es para simplemente clavar una bandera y seguir un linaje exitoso, de hecho, desde la marca señalan que no buscarán tener solo una presencia simbólica, sino que irán tras el primer lugar de un segmento que tiene de líderes al Mazda 3 y al Citroën C4 entre las marcas generalistas y al Mercedes-Benz Clase A entre las firmas premium. El objetivo claramente no será sencillo y para eso deberá vender más de 100 unidades mensuales.

“Una nueva era ha llegado a Peugeot y Chile no podía ausentarse de este hito. El modelo, que en algún momento sorprendió al mundo con sus increíbles características, hoy da un nuevo paso con su llegada a nuestro país. Este vehículo viene a complementar nuestra exitosa gama de productos, ofreciendo una nueva alternativa en el segmento de los hatchback, entregando a nuestros siempre fieles clientes una opción cargada del ADN de nuestra marca, destacando todas las fortalezas de esta icónica serie”, dijo Vincent Forissier, director general de Peugeot Chile.

El Peugeot 308 estrena el nuevo emblema

La segunda generación del Peugeot 308 cambia prácticamente por completo. En el diseño, lo primero que llama la atención es el nuevo frontal, donde resalta la nueva identidad visual que se estrena precisamente en este 308, el que lleva el nuevo logo de la marca con una mayor presencia en la máscara y con un patrón de rejilla que converge gradualmente hacia él.

Junto a esta identidad, las modificaciones pasan por la presencia del nombre 308 al finalizar el capot, la placa patente que se ubicó más abajo para entregar una imagen más limpia, los renovados grupos ópticos con tecnología LED y las luces LED que asemejan a los afilados colmillos de un felino.

Junto a estos ajustes, también se aprecia un capot más alargado y un parabrisas más estirado, lo que favorece un mejor comportamiento aerodinámico.

Por el costado, el Peugeot 308 se aprecia una silueta más deportiva, con una distancia entre ejes que aumenta en 55 mm respecto de la versión anterior y que es 20 mm más baja. Además, lleva llantas de 17′' o 18′' según versión y luce un pliegue más marcado en las puertas para entregarle mayor musculatura. Al finalizar esta zona se aprecia como entran por el costado los nuevos grupos ópticos traseros.

Estos grupos ahora se identifican claramente, puesto que son más estilizados y llevan la firma lumínica de una garra. Completan las modificaciones la barra negra que une las luces traseras (como en el 208), el alerón más largo que le hace ver más deportivo, los nuevos protectores del parachoques y la ubicación de la placa patente, que también se ubica más abajo para generar una mayor limpieza visual.

En el interior los cambios son tan evidentes como en el exterior, ratificando la enorme evolución del Peugeot 308 y el por qué de tantos premios a nivel global (y seguramente será uno de los candidatos en el premio Los Mejores 2023 de la prensa chilena).

Aunque existen notorias diferencias en cuanto a equipamiento entre las versiones Allure Pack y la GT, la esencia del nuevo habitáculo apunta a ofrecer un espacio más cómodo, ergonómico y de confort al conductor.

Para esto, se vale de correcta materialidad en los paneles y la consola, pero lo más llamativo es el volante compacto y achatado, que gracias a nuevos sensores puede detectar el agarre del conductor y alertar con una indicación en el tablero en caso de no sentir las manos sobre el volante. Otro cambio en este volante pasa por la presencia de comandos de control crucero

En el resto del interior, se distingue una consola central más orientada al conductor, la ventilación en la parte alta del panel, el nuevo selector de marchas y, en la versión GT, el nuevo i-Toggle, una serie de comandos digitales que se ubican bajo la pantalla táctil de 10′' y que reemplazan al panel frontal físico de la climatización.

El tablero de instrumentos, el famoso i-Cockpit de Peugeot (dispositivo que cumple 10 años desde que debutó en el 508), es de 10′', mantiene su posición elevada y es más personalizable y configurable que en la edición anterior. Además, en la versión tope de gama tiene una imagen 3D.

A nivel de equipamiento de confort y conectividad, el nuevo Peugeot 308 ahora dispone de serie de conexión inalámbrica a los sistemas Apple CarPlay y Android Auto. Las opciones Allure Pack agregan cámara 360º, cargador inalámbrico, mientras la variante GT suma sunroof, asientos eléctricos y volante calefaccionado.

En cuanto a seguridad, el nuevo Peugeot 308 aumenta los elementos de asistencias a la conducción (ADAS) y de serie dispone de seis airbag, ABS, ESP, sistema de frenado que detecta peatones (Active Safety Break), alerta de mantención en carril, reconocimiento de letreros y alerta de conductor.

Luego, dependiendo de la versión se suma la propuesta de velocidad según la lectura de letreros (la persona indica si acepta la velocidad sugerida según la vía en que se circula), sensor de punto ciego de largo alcance, alerta de tráfico cruzado y control crucero adaptativo con Stop & Go.

Los precios del nuevo Peugeot 308

El renovado compacto francés se comercializará en cuatro variantes:

Peugeot 308 Allure: $ 21.990.000. Dispone del motor Puretech 130 de 1.2 litros turbo de tres cilindros que está asociado a una caja manual de seis marchas. Genera 130 Hp y 230 Nm de par a 1.750 rpm. Esta versión de entrada se comenzará a vender los últimos meses de 2022.

Peugeot 308 Allure Pack Puretech: $ 23.990.000. Tiene el mismo motor 1.2 litros Puretech con 130 Hp y 230 Nm, pero va unido a una caja automática de ocho marchas (EAT8).