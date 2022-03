Peugeot 308 se impone como el mejor en el Women’s World Car of the Year

Peugeot se quedó con el máximo trofeo en los “Women’s World Car of the Year 2022″. El hatchback francés se había impuesto el 14 de febrero como “Urban and Compact Car of the Year 2022″ por las 56 periodistas del automóvil que componen el jurado y ahora, el Día Internacional de la Mujer, se convirtió en el mejor de todos los ganadores por categorías, pasando a la historia como el primer modelo de la marca francesa en ganar este importante reconocimiento, en el que participan las chilenas Francisca Muñoz (Automujer) y Paola Leyton (Chileautos).

Linda Jackson, CEO Peugeot, comentó que “estoy muy orgullosa de este premio WWCOTY otorgado al nuevo 308 y me gustaría felicitar a todos los equipos de la marca Peugeot por este éxito. El nuevo 308 ganó por sus cualidades, pero también porque cubre una gran parte de las necesidades de los millones de usuarios potenciales en los países representados por las mujeres jurado del Women’s World Car of the Year. Sean cuales sean sus necesidades, hábitos, medios o aspiraciones, pueden encontrar en la gama 308 el vehículo que les conviene: atractivo, eficiente, funcional y asequible”.

Cabe señalar que Peugeot gana por primera vez el premio “Women’s World Car of the Year 2022″ desde que se creó en 2009, pero antes fue premiado en los WWCOTY, en 2017 con la victoria del 3008 en la categoría SUV y en 2021 con las victorias de los 208 y 2008 en las categorías de Vehículo Urbano y SUV Urbano. Pero es la primera vez que se corona con el título absoluto.

Desde su creación en 2009, el WWCOTY es el único premio del automóvil a nivel mundial que se juzga exclusivamente por mujeres periodistas del automóvil.

Los criterios de votación son los mismos que guían a cualquier conductor a la hora de elegir un auto. No se trata de elegir un “auto de mujer”.

En la votación del WWCOTY se tienen en cuenta aspectos como la seguridad, la calidad, el precio de compra, el diseño, la conducción intuitiva, la huella ecológica, etc.

Los países representados son Nueva Zelanda, España, Austria, Dubai, Rusia, Brasil, Japón, Chipre, Italia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Argentina, México, Sudáfrica, Canadá, Vietnam, Irlanda, Estonia, Israel, Chile, Inglaterra, Grecia, Colombia, Australia, Países Bajos, India, Dinamarca, Costa Rica, Puerto Rico, República Checa, Ecuador, Francia, Perú y China.