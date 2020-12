Pierre Cardin Automotive: la olvida marca que llevó el nombre del afamado diseñador

Las malas noticias no se detienen en 2020. Así como el mundo del deporte y la música ha lamentado muertes en los últimos días, ahora es el campo de la moda el que llora a uno de sus baluartes con la partida de Pierre Cardin.

El diseñador francés falleció a los 98 años, dejando un enorme legado en las pasarelas y con una serie de hitos en su carrera, como el haber sido el primer modisto en entrar en la Academia de Bellas Artes. Pero no solo la moda vio su talento, ya que la industria automotriz también supo de su creación. A tal nivel llegó su influencia en este campo, que en los años 80 se creó en Estados Unidos la marca Pierre Cardin Automotive, firma que ofrecía un coupé de lujo llamado Evolution I.

Primeros acercamientos a los autos

La moda y los autos han establecido una alianza por años, quedando trabajos conjuntos de diferentes diseñadores, tal como ha hecho Fiat con Gucci, Mini con Cavalli o Bugatti con Hermès, por nombrar algunos.

Esta tendencia estaba fuerte en los 70, años en los que Cardin comenzó a realizar los primeros trabajos con marcas de autos.

Uno de los primeros fue con el Simca 1100. Aquel modelo que había llamado la atención por su innovación, también recibió algunas críticas por su diseño. Para eso, el pidieron a Cardin que pusiera su mano.

Pierre Cardin Simca 1100

Esto se reflejó en el Simca 1100 de 1969, que debutó en el Salón de París. Tomaba la base de un 1100 GLS, pero se le hicieron algunos cambios, alisando superficies y modificando la parte trasera, con un diseño nuevo construido en poliéster y fibra de vidrio, junto a parachoques negros envolventes. Con una carrocería de color marrón metalizado, en el interior tenía asientos delanteros inspirados en muebles futuristas.

Pierre Cardin Simca 1100

Fabricado en los talleres de Chappe & Gessalin, el Simca 1100 Cardin solo se exhibió en el Salón del Automóvil de París de 1969 antes de desaparecer, aunque la marca tomó algunas ideas para el rediseño del 1100 en 1971, especialmente en la parte del diseño del portalón trasero.

Luego de esa aventura, aparecieron una serie de trabajos en el mundo automotor, como el AMC Javelin “Pierre Cardin” (1971-1973), con asientos que podían intercambiar el tapizado, o el Sbarro Stash Cardin (1976), fabricado en Suiza.

Pierre Cardin AMC Javelin

Eso sí, su mayor repercusión la tendría a fines de los 70 con Cadillac, firma que ofreció productos con una línea de equipamiento de la serie DeVille / Fleetwood llamada “Pierre Cardin Edition”.

El trabajo con la emblemática compañía norteamericana dio pie para que se creara la marca Pierre Cardin Automotive en 1980. Eso sí, las versiones de prensa no son claras respecto de si el diseñador tenía participación o solo se utilizaba el nombre.

Instalados en el World Trade Center de Nueva York, sacó al mercado solo un modelo, el Cardin Evolution I, del que se dice el francés participó en el diseño.

Pierre Cardin Evolution I

Se trataba de un coupé para un segmento muy alto. Tomaba la base del Cadillac Eldorado Coupé, incluyendo el chasis, motor, y parachoques. El diseño de la parte delantera y trasera, así como el interior, era distinto y se le atribuyó a Pierre Cardin (dato que nunca fue confirmado).

Entre las variaciones con el modelo base, destaca en la parte delantera una unidad que tenía más de 50 centímetros de largo, por lo que el voladizo delantero creció significativamente.

Otros aspectos diferenciadores eran la rejilla del radiador con elementos cromados horizontales por todo el ancho de la parte delantera; los faros ocultos detrás de las aletas que continuaban el diseño de la parrilla y los parachoques delanteros que estaban inspirados en el Oldsmobile Toronado.

La parte trasera del Evolution I, por su parte, en lugar de las estrechas luces traseras verticales, tenía una franja de luces que cruzaba a lo ancho del automóvil por encima de la patente, elemento estilístico innovador y que hasta el día de hoy se encuentra en la industria.

En el interior la calidad se mejoró, con productos más nobles, mayor uso de madera, asientos de cuero inglés y un equipo de sonido estéreo, además de un televisor Sony y un minibar para los asientos traseros si es que así lo solicitaban. La pintura, por su parte, constaba de 30 capas que se aplicaban a mano.

A nivel motriz, se usó el motor Cadillac de ocho cilindros y 6.0 litros que desarrollaba 145 Hp, con lo que podía alcanzar una velocidad máxima de 165 km/h.

El precio de compra del Evolution I en 1981 en la versión básica era de $ 55.000 y de $ 63.000 con el equipamiento opcional.

Los números del Evolution I no fueron los esperados, básicamente por el alto precio. La idea era comercializar 300 unidades, pero no se llegó al centenar, de hecho, los vehículos que se han ofrecido en Estados Unidos llevan una serie de dos dígitos y no se conoce ningún vehículo con una serie de tres dígitos que indique que se superó el centenar de unidades producidas.