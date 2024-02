Uno de los momentos de tensión que viven los automovilistas es justo antes de convertirse precisamente en automovilistas con todas las de la ley, o sea, cuando rinden el examen de conducir que les permita manejar un vehículo por la vía pública.

El famoso -y temido por muchos- examen de manejo consta de pruebas psicotécnicas, médicas, además de una parte teórica y una práctica. En esta última se evalúa si la persona tiene la capacidad para estar manejando un auto. Sin embargo, varios tienen una duda relacionada con el auto en que rendirán el examen, consulta que nos han realizado en diversas ocasiones: ¿se puede sacar licencia de conducir en un auto automático?

¿Puedo sacar licencia de conducir en un auto automático?

Para conocer esta respuesta, conversamos con Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile y especialista en seguridad vial de la institución. El ejecutivo comentó que “las municipalidades en Chile no tienen un criterio único con respecto al tipo de vehículo que se debe usar para rendir el examen práctico. Hay algunas que no colocan ningún tipo de restricción en el auto que se usará en el test práctico; hay otros que le indican como condición en su documento que sólo puede manejar vehículos automáticos, y también hay casos que sólo aceptan hacerlo en uno mecánico. Este ítem lamentablemente queda a criterio de cada dirección de tránsito y por eso resulta tan relevante que se empiece avanzar en armonizar criterios y definir protocolos comunes que mejoren el acceso a la licencia de conducir a nivel nacional. Ante esta ambigüedad que se presentan los futuros postulantes, es muy importante que previamente se consulte directamente al municipio qué tipo de automóvil aceptan para no llevarse una sorpresa al momento de enfrentarse al examinador”.

En cuanto a los vehículos que se utilizan en las escuelas de manejo, Escobar precisa que “es muy importante precisar que las escuelas de conducir no están facultadas para enseñar en vehículos automáticos, y por norma, sólo lo pueden hacer con automóviles mecánicos”.

Sea el vehículo que sea en el que se rendirá el examen práctico, el especialista de Automóvil Club aconseja que “la persona que vaya a rendir examen práctico jamás lo haga en un vehículo desconocido, independientemente si este es automático o mecánico. Se debe ir en aquel automóvil que el postulante se siente cómodo y que realmente conozca”.

Por último, para no sufrir un contratiempo, Escobar señala que “el postulante no puede llegar solo conduciendo para rendir el examen, independiente de la caja de transmisión del auto. Ese es motivo de rechazo inmediato. El vehículo lo tiene que llevar alguien que porte obviamente la licencia de conducir correspondiente”.

Examen práctico de conducir

Para quienes estén en el proceso de sacar licencia y habiendo superado todas las etapas, deben considerar que el examen práctico tendrá una Ficha de Evaluación donde se consideran las siguientes acciones y maniobras del postulante: