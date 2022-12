¿Qué pasa cuando un fabricante escucha a sus clientes? nace un Radical SR3 XXR

¿A quién no le gustaría que una empresa escuche los requerimientos y las necesidades de los usuarios para mejorar sus productos? Pero que sea una realidad el tomar en cuenta las palabras de los clientes y no solo un afán marketero que no llega a puerto.

El fabricante Radical Motorsport se tomó en serio esa apuesta y desarrolló el Radical SR3 XXR, un bólido de competición que es una evolución del SR3, precisamente en base a ajustes que solicitaron los propios competidores.

La firma británica que construye los Radical SR3 que dan vida a una docena de campeonatos en el mundo, busca con esta versión XXR ser más ágil y ofrecer más sencillez al volante cuando se está en competencia.

Atendiendo a este último requerimiento, el SR3 XXR ahora contará con un nuevo limitador de boxes de serie, lo que eliminará la posibilidad de ser sancionado por exceso de velocidad en la zona de pits.

Otros cambios que se aprecian en el vehículo están en la aleta de tiburón inspirada en los LMP, entregando mayor aerodinámica y más estabilidad en curvas. Además, dispone de neumáticos de nuevo diseño y luces DRL de alta intensidad. Y como opcional se podrá tener un divisor de fibra de carbono y un difusor trasero.

Sobre el nuevo modelo, Joe Anwyll, CEO de Radical Motorsport, dijo que “hacemos ‘corredores’. Es nuestro nuevo eslogan, pero es cierto y se nota en el espíritu del nuevo SR3 XXR. Este nuevo automóvil ha sido desarrollado con valiosas contribuciones de nuestros socios concesionarios, así como de propietarios actuales y pasados. Por ejemplo, a través de escuchar sus experiencias, nos dimos cuenta de que querían un limitador de velocidad en pit lane, así como la nueva configuración de enfriamiento. Estos factores son solo ejemplos de cómo continuamos mejorando el disfrute del SR3, posiblemente el auto de carreras más querido del mundo”.

Más potencia para el Radical SR3 XXR

El nuevo Radical SR3 estrenará un motor completamente nuevo. Desarrollado por Radical Performance Engines, el nuevo bloque turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros desarrolla 232 Hp. Debido al incremento de potencia, se reforzaron varias partes del vehículo, entre ellos la caja de cambios secuencial de seis velocidades, así como como bielas, pistones y cigüeñal.

Como novedad, este propulsor de quinta generación es capaz de utilizar E85 de combustible, lo que convierte al SR3 XXR en el primer Radical a biocombustible.

Para quienes se interesen, la producción comenzará en febrero del próximo año y las entregas se iniciarán en febrero o marzo.