Se filtra el logo de la submarca de vehículos eléctricos de Toyota

Toyota se encuentra ultimando el arribo al mundo de los autos 100% eléctricos, por lo que se cree que en el Salón de Shanghai (que abrirá sus puertas el próximo 21 de abril) descubrirá su primer modelo EV.

Mientras vemos si eso ocurre o no, acaba de filtrarse el logo de su futura submarca de vehículos a baterías, la cual conoceremos como BZ o Beyond Zero, “más allá/por debajo de cero”, en referencia a las emisiones.

Así la marca japonesa seguirá el ejemplo de fabricantes como Volkswagen, Audi o Hyundai, que crearon ID, e-tron e Ioniq, respectivamente, para diferenciar a sus vehículos eléctricos del resto de su oferta térmica e híbrida.

Toyota registró la imagen que vemos arriba en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, donde también anotó los nombres BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 y BZ5.

El primer integrante de la familia BZ será un SUV que tendrá un tamaño similar al del Toyota RAV4 y que estará basado en la plataforma E-TNGA. Acá te contamos el plan EV del fabricante nipón.