SsangYong Musso: la pick-up surcoreana sigue marcando su propio camino

Sabida es la fiereza con que se disputa el segmento de las camionetas medianas en Chile, que obliga a que la veintena de marcas participantes ponga la carne a la parrilla en materia de variedad configuraciones dentro del line-up e incluso en temas de marketing y visibilidad publicitaria. De todas ellas, SsangYong creó hace años su selló diferenciador, imponiendo una filosofía de pick-up con suspensión trasera de espiral (lo hizo con la extinta Actyon Sports), para perfilarse como una alternativa que privilegia sobre todo el confort, como sacando un poco de aquí para poner otro poco acá. La pregunta que pareciera hacerse la firma surcoreana es “¿Cuántos de quiénes compran una camioneta de una tonelada le ponen realmente 10 quintales encima?”. En MT Motores tuvimos oportunidad de poner a prueba la nueva SsangYong Musso, la evolución de aquella manera de pensar y de hacer.

Lanzada en Chile en agosto, la camioneta Musso 2022 corresponde a un facelift de la versión que aterrizara a fines de 2018 en el país, cuando aún compartía vitrinas con la Actyon Sports. A grandes rasgos, este lavado de cara se percibe en una parrilla notoriamente más grande y agresiva, de cinco líneas grises horizontales que se extienden hasta la parte baja de la defensa. Los faros antiniebla redondos, que lucían antes más timoratos, también fueron revisados y ahora se presentan en tecnología LED y en formato vertical, adornando cada costado.

Por detrás no hay variaciones, mientras que de costado solo destacan las llamativas llantas negras de cinco brazos en ‘Y’ y de 18″ de diámetro. Este diseño deja entrever los discos de frenos delanteros y traseros.

Puertas adentro, esta renovación de la Musso se acompaña de un ambiente bastante ameno, que anticipa de algún modo un andar sin sobresaltos. Por ejemplo, los asientos en tapiz de eco-cuero cuentan con calefacción en todas las plazas y equipan función de refrigeración para las dos butacas delanteras. Asimismo, el puesto del conductor es con ajuste eléctrico. Lo anterior se acompaña de un volante y una palanca de cambios que también están forrados en piel, de un tablero suave al tacto y de paneles de puertas bien mullidos en la zona de los apoyos. En síntesis, las sensaciones de materialidad y hechura están muy bien. En esta versión tope (Limited Plus) hay igualmente un sunroof que contribuye a una buena luminosidad del habitáculo

¿Hay cosas mejorables? También las hay: partiendo desde el puesto del conductor, se agradecería un volante que no solo fuera ajustable en altura, sino también en profundidad. También sería mejor si la consola central tuviera un apoyabrazo deslizable, que permitiera un manejo aún más relajado. Otros puntos bajos de la SsangYong Musso son: que tiene una pantalla central táctil de aftermarket que si bien es de buen tamaño -10 pulgadas- y es compatible con CarPlay, ni siquiera calza con el bisel de plástico, que ‘se come’ las últimas teclas laterales inferiores (ver imagen inferior).

La pantalla no dispone de perilla ni botones físicos.

Más allá de aquel aspecto que muchos pudieran perdonar, la falencia más grande de esta pick-up surcoreana es que siga llevando un cinturón de seguridad de dos puntos para el ocupante del medio de la segunda fila, un dispositivo de comprobada ineficacia para contener el torso y los hombros durante un impacto o frenada brusca. No hay puertos USB para las plazas traseras, pero sí dos salidas de aire.

Una vez pulsado el botón de encendido, llegaba la hora de probar si los atributos de SsangYong aplicaban también a los desplazamientos en ciudad y carretera. La sensación en los primeros trayectos coinciden justamente con el buen armado captado antes de arrancar: el interior es muy silencioso, gracias a un efectivo efecto de aislación externa.

La suspensión en la ciudad se siente muy bien calibrada y es, naturalmente, menos repetitiva en el eje trasero en movimientos verticales, comparada con una pick-up tradicional con sistema de ballestas. Pasar un lomo de toro sin pisar el pedal izquierdo es una buena muestra. Es lo antes dicho: aquí se mueven piezas para quitar de un lado y poner en otro, ya que la SsangYong Musso está facultada para llevar en la zona de carga ‘solo’ 715 kilos.

El motor turbodiésel y la caja automática de seis marchas se comunican de manera armoniosa, a tal punto que en los días que la probé no percibí ningún efecto demasiado notorio de turbo lag. El corazón 2.2 litros empuja con decisión desde bien abajo y encuentra los 120 km/h estacionado en las 1.900 rpm.

Donde más destaca la SsangYong Musso es fuera de la ciudad. Me di el tiempo de hacer kilómetros en carreteras con curvas con notorios peraltes, intentando buscarle alguna reacción inesperada, sobre todo de las ruedas traseras (las que traccionan). No solo no la hubo en ningún rango de velocidad, sino que, por el contrario, aquí es donde más esta pick-up paga sus promesas de comodidad, con una estabilidad y un andar verdaderamente más propios de un auto, que de una camioneta. También me gustó el tacto de la dirección asistida, que cuenta con una útil función de centrado. Se hubieran agradecido elementos de asistencias a la conducción (no tan solo alertas), como el frenado de emergencia autónomo.

Otro detalle: alguien se olvidó de actualizar el dibujo de este facelift en el panel de instrumentos.

En síntesis, esta camioneta SsangYong Musso cumple lo que se espera de ella. Es una alternativa muy en línea de la comodidad que entrega un SUV, pero con la practicidad única que otorga una pick-up. Para aquellos conductores de camionetas que hacen muchos kilómetros y que, en la práctica, casi no utilizan aquella tonelada declara en capacidad, seguramente esta sea una muy buena alternativa. Al menos hay que probarla y ver si luego se está dispuesto a bajarse.