Tips: Cómo cuidar tu auto en días de lluvia

El inicio de la temporada de lluvias significa que se debe tener un cuidado especial cuando se conduce, además de asegurarse de que todo el mantenimiento del vehículo está al día. El gerente de postventa de Nissan Chile, Rodrigo Alonso, comparte sus consejos sobre cómo mantener el auto en buen estado durante el invierno.

Neumáticos y alineación

La adherencia del vehículo en pavimento mojado se basa en contar con neumáticos en buenas condiciones, por lo que hay que revisar su desgaste como también chequear que cuenten con la presión indicada por el fabricante para la condición de carga del vehículo. Se debe considerar que un vehículo cargado requiere mayor presión en el eje donde se encuentra el mayor peso. Asimismo, el chequeo de alineación y balanceo aumenta la vida útil de los neumáticos y mejora la maniobrabilidad del vehículo, especialmente en invierno.

Cambio de aceite

El cambio de aceite en periodicidad como en viscosidad de acuerdo a la pauta del fabricante, permite ahorrar combustible y proteger el motor del vehículo ante condiciones extremas, especialmente en arranques con temperaturas invernales.

Frenos

Si bien en cada chequeo de kilómetros los frenos son revisados, es mejor que se vuelva a examinar tanto el sistema de ABS, si lo posee, como el desgaste de las pastillas, balatas y discos, además de la regulación del sistema antes de la temporada de lluvias. El agua en estos elementos disminuye su capacidad de frenado, por tanto su regulación o reemplazo mejorará el comportamiento de frenado.

Luces y limpiaparabrisas

Un sistema de luces en buen estado otorga mayor campo de visión nocturna al conductor y permite además que el vehículo sea visto por peatones y otros vehículos. La nivelación de los faros delanteros como la limpieza de sus cristales y micas aumenta su visibilidad. Esto de nada sirve si los limpiaparabrisas no cumplen su labor en una noche lluviosa. Por lo mismo es recomendable su reemplazo de las plumillas cada temporada.

Batería

La batería ve afectada su capacidad de carga por temperaturas muy bajas. No es raro que una batería funcione perfectamente en verano, pero en invierno no logre arrancar el vehículo en frío. Es recomendable revisar su capacidad para recibir y entregar carga antes de que comience el invierno, hacerle un mantenimiento si lo permite o cambiarla si su condición no es la óptima. Es importante resaltar que las baterías modernas son libres de mantenimientos.