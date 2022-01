Toyota anuncia que los Corolla y Corolla Cross brasileños integrarán de serie el Totoya Safety Sense

Este miércoles Toyota de Brasil anunció la llegada de actualizaciones para dos de sus modelos más populares en la región, el Corolla y el Corolla Cross. La firma indicó que desde enero ambos pasan a contar de serie con el Toyota Safety Sense, el paquete de asistencias a la conducción que hasta ahora solo se integraba en versiones top.

Entre estos elementos que ahora serán de base, se encuentran el sistema de precolisión frontal, que advierte al conductor de la presencia de otro vehículo, de peatones o ciclistas, llegando a activar el frenado de emergencia autónomo si el conductor no responde; el de asistencia a la permanencia de carril, que también previene al conductor de salidas de la vía y es capaz también de corregir aquel error; luces altas automáticas, que mediante las cámaras y sensores detecta cuando no hay tráfico a favor ni en contra para encender las luces de largo alcance y el control crucero adaptativo (no solo mantiene la velocidad, sino que la adapta ante la presencia de otros vehículos precedentes).

En el mercado brasileño el aumento de precios promedio llega a 10 mil reales, o sea, unos $ 1.5 millones. El Corolla Cross debutó en Chile en junio pasado, por un precio base de $ 16.790.000.