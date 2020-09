Búsqueda de autos de segunda mano supera cifras de 2019, tras retiro del 10% desde las AFP

Uno de los rubros más afectados por el impacto del Covid-19 fue el mercado de autos de segunda mano. Tal como el resto del rubro automotor, a comienzos del segundo trimestre hubo una fuerte baja en la actividad. A pesar de esto, con el transcurrir de los meses se pudieron observar signos de recuperación. No obstante, esta estabilización distaba de los resultados previos al ingreso del brote, y estaba aún más lejanos que las cifras registradas durante el 2019.

Sin embargo, esto cambió tras la aprobación del retiro del 10% de los cotizantes de las AFP. Desde el primer lunes de la promulgación de la medida, 27 de julio, la demanda aumentó considerablemente. Este hecho fue corroborado por Yapo.cl, plataforma en la que durante dicha jornada las cotizaciones de automóviles superaron las 25 mil y se mantuvieron cercanas a los 23 mil por día. Dos semanas después, el 10 de agosto, se registraron más de 66 mil cotizaciones en línea, un 46% más que lo obtenido en la misma fecha de 2019.

“En el actual contexto de desconfinamiento, los autos están siendo considerados como una herramienta de traslado más segura que el transporte público, por lo que un auto usado se ha transformado en una excelente alternativa. También se ha visto un alza en las cotizaciones con el fin de emprender o realizar negocios. Hemos visto una tendencia estable en la demanda, con el auge de las aplicaciones de delivery y los servicios de última milla del retail”, indicó Claudia Castro, gerente de Clasificados del portal.

Los más buscados

Desde la plataforma afirman que las camionetas, modelos ideales para este tipo de actividades son las más requeridas. De hecho, la Toyota Hilux es el vehículo más requerido post retiro del 10% de las AFP, con más de 215 mil búsquedas. Dentro del mismo segmento, le sigue la Mitsubishi L200 con más de 135 mil ingresos. Cuando se habla de autos, los compactos son los que toman la ventaja gracias al bajo costo de mantención y buen rendimiento de combustible. Bajo este aspecto, el Toyota Yaris se ajusta más a esta descripción según los consumidores, ya que es el segundo vehículo más buscado en Yapo, con más de 142 mil entradas. Luego siguen las diferentes versiones del Kia Río, con más de 66 mil ingresos.

Dado el auge del mercado de autos usados, desde el sitio web hacen un llamado a los compradores a ser responsables, y tomar todas las medidas necesarias para evitar contagio, así como también con el proceso de compra de un automóvil. En este sentido, afirman que no es recomendable comprar un auto usado sin conocerlo personalmente. En el caso de que no se tenga acceso al modelo, lo importante es tener a mano el historial del vehículo, especialmente los documentos. Lo principal es revisar la patente y número de chasis, que los papeles estén en regla y acreditarlos en el Registro Civil. Es trascendental verificar que el vehículo no tenga deudas o partes, para descartar riesgos que vayan más allá de la adquisición del automóvil.

“La confianza se construye mientras mayor información se tenga. El vendedor, al entregar más datos, además de tener una buena disposición en resolver las dudas del comprador, generará mayor seguridad al momento de hacer la adquisición del vehículo. Es lo más importante. Más allá de una eventual falla mecánica que pueda presentarse, mayor será la problemática si es que hay un alcance legal con el vehículo. Se puede exponer al pago de multas, documentación atrasada, incluso la compra de un vehículo adquirido ilícitamente. En este último caso, es posible perder, no solo el dinero del pago, sino también el mismo vehículo. Además se cae en la figura de receptación”, complementó Castro.