Travis Pastrana llega a la Extreme E de la mano de una leyenda de Nascar

La Extreme E dio un golpe mediático importante. La competencia de SUV eléctricos, la misma que tuvimos en Chile hace unas semanas, pero que este año en su cuarta temporada no regresará a nuestro país, anunció la presencia de un nuevo equipo en su grilla.

Se trata nada menos que de Legacy Motor Club (LMC), el equipo de Jimmie Johnson, quien es una verdadera leyenda en Estados Unidos con siete títulos en la serie Nascar.

LMC. El team saldrá a competir por primera vez fuera de sus fronteras y debutará el 17 y 18 de febrero en el X Prix de Arabia Saudita. Eso sí, en esa jornada, el norteamericano no podrá debutar -estará en las 500 millas de Daytona- y será reemplazado por su amigo Travis Pastrana quien será coequipo con la joven de 19 años Gray Leadbetter en el LMC ODYSSEY 21.

“La oportunidad de presentar un vehículo todoterreno en el campeonato Extreme E es emocionante en muchos sentidos”, dijo Johnson en un comunicado, agregando que “básicamente, representamos a Estados Unidos en esta serie única y muy competitiva y estamos comprometidos con el desafío. Estoy emocionado de ver los colores de nuestro Legacy Motor Club correr en suelo extranjero por primera vez mientras yo estaré en Daytona para la Gran Carrera Americana. Sé que Travis y Gray nos representarán bien y no puedo esperar a ver lo que logran”.

Pastrana, estrella de deportes de acción con siete campeonatos de Supercross, motocross y carreras de rally, es amigo de Johnson desde hace años y será su estreno en la Extreme E.

“Todo esto surgió bastante rápido, pero estoy muy emocionado”, dijo Pastrana. “Tengo bastante experiencia en vehículos eléctricos, aunque nunca antes me había subido a un Extreme E ODYSSEY 21. Compito en muchas pruebas todoterreno y algunas en el desierto, principalmente sobre dos ruedas, pero esto debería ser muy divertido para nosotros. Creo en Jimmie Johnson y en Legacy MC y todo lo que está haciendo con el Club, así que cuando me preguntó fue una obviedad”, complementó el piloto.

Sobre su compañero de equipo, Pastrana dijo que “he trabajado con Gray antes y ella tiene un gran talento, así que en general es una gran oportunidad para los dos competir juntos en esta serie de campeonatos. Ella es la joven talentosa más prometedora en Nitrocross y tiene la velocidad”.

Tal como indica Pastrana, Leadbetter de 19 años es oriunda de Morganton, Carolina del Norte y se convirtió en la primera mujer en ganar un campeonato de clase profesional de EE.UU. en la serie de circuito cerrado Championship Off-Road, ganando cuatro carreras. Comenzó a competir en Arenacross a los 5 años.

“Siempre me ha interesado Extreme E, pero nunca encontré la oportunidad adecuada para poner un pie en él”, dijo Leadbetter, agregando que “cuando Travis me envió un mensaje de texto la semana pasada informándome que podría haber una oportunidad de competir con Jimmie Johnson y LEGACY MC, no podría haber estado más emocionado. Nunca he conducido estos autos así que seguramente será una aventura, pero estaré en excelente compañía. Este es un sueño hecho realidad”.

Para la competencia Extreme E el arribo del equipo norteamericano le permite contener la salida que significó el adiós del X44 de Lewis Hamilton y de Chip Ganassi con el Hummer.

Desde la organización mostraron su satisfacción por el nuevo team. Alejandro Agag, fundador y director ejecutivo de la competencia, indicó que “es fantástico para Extreme E darle la bienvenida a Jimmie Johnson y LEGACY MC al campeonato. Las credenciales de Jimmie hablan por sí solas y no podemos esperar a verlo al volante del ODYSSEY 21. Jimmie es un ganador demostrado y se suma a nuestra ya saludable lista de campeones que compiten en la serie. Competir en Extreme E con su propio equipo es algo que le entusiasma, y es fantástico que Jimmie también esté mirando hacia el futuro y nuestra transición a Extreme H, la primera serie de carreras todoterreno del mundo impulsada por hidrógeno, el próximo año”.

Sobre el binomio que correrá en Arabia Saudita, Agag dijo que ”estamos seguros de que para el Desert X Prix Travis Pastrana y Gray Leadbetter competirán al frente del campo, demostrando la destreza de Estados Unidos para las emocionantes carreras todoterreno. Es fantástico tener una mayor participación de Estados Unidos en el campeonato, especialmente con nuestro primer evento norteamericano que finaliza la temporada en Phoenix, Arizona”.