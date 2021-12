[VIDEO] Mira cómo hacen explotar un Tesla Model S

¿Exceso de ocio o de dinero? Las redes sociales están cada día más extremas y todo parece permitido con tal de sumar visitas o algunos miles de likes.

Nos ha tocado ver influencers quemando vehículos de lujo, otros cortándolos en pedazos con una sierra y ahora fue el turno de apreciar cómo un par de youtubers hicieron explotar un Tesla Model S.

Sí, tal como lo leen. Los presentadores de los canales Beyond the press y Pommijätkät no hallaron mejor manera de captar audiencia que tomando uno de los autos eléctricos y ponerle dinamita por el perímetro de su carrocería.

El vehículo fue donado por su dueño para la “acción de arte” y entre las razones que entregó fue que tenía un problema con las baterías y arreglarlo tendría un precio cercano a los 20 mil dólares, cifra que no estaba dispuesto a desembolsar.

Así es que tomaron el Model S, lo llevaron a un lugar alejado y con las medidas de seguridad necesarias hicieron explotar el auto.