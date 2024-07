Biden ignora presiones y anuncia que retomará campaña electoral

Mientras más miembros demócratas del Congreso le pedían ayer que se retirara de la carrera por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden permaneció aislado en su casa de la playa en Delaware después de haber sido diagnosticado con Covid-19 y, desafiando a quienes piden que dé un paso al costado, anunció que planea regresar a la campaña electoral la próxima semana.

“Espero volver a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza de la agenda del Proyecto 2025 de Donald Trump y al mismo tiempo defender mi propio historial y la visión que tengo para Estados Unidos: uno en el que salvemos nuestra democracia, protejamos nuestra derechos y libertades, y crear oportunidades para todos”, dijo Biden en un comunicado emitido por su campaña. “Hay mucho en juego y la elección es clara. Juntos ganaremos”.

Horas antes, su presidenta de campaña, Jen O’Malley Dillon, reconoció en entrevista con MSNBC que ha “observado cierto retroceso en el apoyo”, pero que Biden “absolutamente involucrado” todavía está en la carrera y aún puede vencer a Trump. La jefa de campaña dijo que los crecientes llamados para que el mandatario de 81 años abandone la carrera han creado momentos difíciles. Pero insistió en que no se retirará y que “tenemos múltiples caminos hacia la victoria”.

Un asistente a la Convención Nacional Republicana sostiene una figura que representa al presidente estadounidense Joe Biden. Foto: Reuters

“Joe Biden lo ha dejado más que claro: está en esta carrera y está en ella para ganarla. Además, él es el posible candidato: no hay ningún plan para un candidato alternativo. En unas pocas semanas, Joe Biden será el candidato oficial. Ya es hora de que dejemos de pelear entre nosotros. La única persona que gana cuando peleamos es Donald Trump”, escribió ayer Dan Kanninen, director de los estados clave de la campaña, en un nuevo memorando.

Mientras tanto, el brazo normativo del Comité Nacional Demócrata celebró una reunión ayer, avanzando con los planes de una votación virtual antes del 7 de agosto para nominar al candidato presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

Sin embargo, muchos funcionarios de alto rango de la Casa Blanca y de campaña creen ahora en privado que Biden debe abandonar su campaña para un segundo mandato... y pronto. “Las próximas 72 horas son grandes”, dijo el jueves a sus asistentes un gobernador demócrata en estrecho contacto con funcionarios del partido. “Esto no puede durar mucho más”, comentó a CNN.

De hecho, algunos demócratas ahora han comenzado a hacer publicidad abierta contra Biden. Pass the Torch, un grupo que quiere que el candidato renuncie, lanzó un anuncio de televisión que se transmitirá en Washington y Rehoboth, Delaware, donde el demócrata frecuentemente pasa sus vacaciones, y presenta a los votantes demócratas de Pennsylvania instando a Biden a “pasar la antorcha”.

La vicepresidenta Kamala Harris habla junto al presidente Joe Biden durante la inauguración de la oficina de campaña en Wilmington, Delaware, el 3 de febrero de 2024. Foto: Reuters

En medio de ese escenario, NBC News publicó un informe que sugiere que la familia de Biden comenzó a discutir un plan de “salida”, citando a “dos personas familiarizadas” con la situación. “Los familiares de Biden han discutido específicamente cómo le gustaría poner fin a su candidatura a la reelección en su propio momento y con un plan cuidadosamente calculado. Las consideraciones sobre el impacto de la campaña en su salud, su familia y la estabilidad del país se encuentran entre las que están al frente de las discusiones, dijeron personas familiarizadas con esas discusiones”, citó la cadena de televisión.

Sin embargo, la Casa Blanca negó el reporte. “Eso no está sucediendo, punto”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates.

“El presidente Biden merece el respeto de tener importantes conversaciones familiares con miembros del caucus y colegas de la Cámara y el Senado y el liderazgo demócrata y no estar luchando contra filtraciones y declaraciones de prensa”, dijo a The Associated Press el senador Chris Coons de Delaware, el amigo más cercano de Biden en el Congreso y su copresidente de campaña.

Bernie Sanders habla durante una audiencia del Comité de Presupuesto del Senado, el 17 de febrero de 2022. Foto: Archivo

Según The Guardian, Biden les dijo a sus asistentes que se siente “herido y traicionado” por cómo las principales figuras del partido, a quienes anteriormente había ridiculizado como “élites”, han tratado de sacarlo de la carrera por la reelección.

En medio de la tormenta, Biden encontró respaldo en el senador Bernie Sanders, quien cree que el mandatario puede ganar la reelección si “comenzamos a centrarnos en su historial, empezamos a centrarnos en lo que está tratando de hacer”. “Si se postula, será reelegido”, dijo el senador de Vermont durante una entrevista en “Morning Joe” de MSNBC. “Tiene una agenda”, añadió, refiriéndose a la promesa de Biden de eliminar la deuda médica, aumentar el salario mínimo, aumentar los impuestos a los estadounidenses ricos y más.