Biden y primer ministro israelí coinciden en frenar programa nuclear de Irán, aunque difieren en cómo lograr objetivo

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Presidente de EE.UU., Joe Biden en compañía del primer ministro, Yair Lapid y el presidente de Israel, Isaac Herzog. Foto: Reuters

Después de su reunión con Yair Lapid, el presidente de EE.UU. dijo que aún quiere darle una oportunidad a la diplomacia. Pero, Lapid insistió en que las palabras no serían suficientes para aplacar las ambiciones nucleares de Teherán. “Las palabras no los detendrán, señor presidente. La diplomacia no los detendrá”, declaró la autoridad israelí.