Canciller venezolano llama “nazi nauseabundo” a Milei tras declarar victoria “aplastante” de la oposición

En nuevo cruce entre Caracas y Buenos Aires, el canciller venezolano Yvan Gil calificó este domingo de “nazi nauseabundo” al presidente argentino Javier Milei, luego que este último declarara “una victoria aplastante de la oposición” en las elecciones presidenciales desarrolladas durante la jornada en Venezuela.

“Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves”, escribió Gil en la red social X, luego que Milei declarara el triunfo del candidato opositor, Edmundo González, y señalara “dictador Maduro, afuera!!!”.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, señaló el mandatario argentino en la misma red social, donde advirtió: “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

Más temprano, también en X, Gil atacó a la canciller argentina Diana Mondino, luego que también pidiera a Maduro “reconocer” la derrota. “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad”, apuntó la jefa de la diplomacia transandina.

En respuesta, Gil apuntó: “Mentirosa e irresponsable, canciller de un gobierno de corte nazi, violadores de derechos, su pueblo los juzgará, mientras no se meta en asuntos que no le corresponden, en Venezuela triunfó la paz, aquí no gobernarán los esperpentos cómo Milei nunca!”.