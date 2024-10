“Capaz que es mi último voto”: Pepe Mujica reaparece en las elecciones presidenciales de Uruguay y critica al gobierno argentino

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica acudió a votar esta jornada a las elecciones presidenciales de ese país, y de paso, criticó al gobierno de Javier Milei.

El exmandatario concurrió a emitir su voto en una silla de ruedas, debido a las complicaciones que le ha causado el cáncer de esófago que padece.

“Capaz que es mi último voto. Capaz. No tengo ganas, pero...”, dijo a su llegada a la sede de votación.

Asimismo, sostuvo que “institucionalmente, la democracia va a tener cambios sustantivos porque es imposible un parlamento que represente a todas las cosas que hay en la sociedad. Veo que en el futuro va a haber varios mini gobiernos... Es imposible resumir en 80 o 100 tipos a la diversidad de conocimientos de la tecnología. Tenemos que apuntalar a la democracia”.

En ese sentido, reflexionó disposición electoral de los jóvenes en el país. “Yo creo en los jóvenes. Eso de que no les interesa la política es relativo (…) Si no se prenden, es porque no los enamoramos. Es porque damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises (jóvenes) van a estar”.

Por otra parte, el expresidente opinó sobre la situación política en Argentina, aseverando que “es difícil que haya un gobierno bueno”, en referencia a la gestión anterior, liderada por Alberto Fernández, según reportó Clarín.

“¿Y el que hay ahora? Por ahora está acentuando la pobreza, mañana capaz que reacciona, pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación”.

Mujica entregó su respaldo al exintendente Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio, partido con el que el exmandatario gobernó el país. Los principales contendores de Orsi son el exsecretario de la presidencia bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado (Partido Nacional), y el abogado Andrés Ojeda (Partido Colorado).