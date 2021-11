Castillo critica anuncio de moción de vacancia presidencial: “Quieren callar la voluntad a un gobierno que es elegido por millones”

“Unas personas que son elegidas por 2.000 o 3.000 votos en el Perú quieren callar la voluntad a un gobierno que es elegido por millones. Por eso, no vamos a distraernos en eso”. Con esas palabras, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, salió al paso del anuncio de la parlamentaria de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien dijo que presentará una moción de vacancia contra el mandatario. Según el diario limeño El Comercio, la moción alcanzaría las firmas suficientes para presentarse ante el Congreso a partir del apoyo de las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, las cuales se han plegado como grupo a la iniciativa.

“Ya hemos sobrepasado más de 26 firmas”, afirmó Chirinos, quien agradeció a las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular por sumarse a su pedido para destituir al jefe de Estado. La moción fue anunciada el jueves pasado durante el pleno del Congreso, cuando la legisladora mostró el documento y pidió a otros congresistas sus firmas, alegando una supuesta “incapacidad moral” e “incapacidad total” del presidente. “La gobernabilidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral. Señora presidenta (del Congreso), como mujer y madre le pido: déle prioridad a esta moción”, aseguró ese día.

Opositores a Pedro Castillo se reúnen mientras la primera ministra Mirtha Vásquez enfrenta un voto crítico de censura del Congreso en Lima, el 4 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

“Nos vamos a adherir”, dijo Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular. En declaración a RPP Noticias, el legislador señaló que su agrupación firmará la moción de vacancia contra Castillo, pero que no buscan que este sea destituido, sino que les gustaría que el mandatario acuda al Congreso a rendir cuentas.

“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, expresó, en tanto, la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Desde el oficialismo, el congresista de la bancada de Perú Libre, Edgar Tello, aseguró que su agrupación “cerrará filas” contra el pedido de vacancia presidencial. “Estamos en una sola idea y en ese sentido cerramos filas contra la vacancia que pretende la derecha ya ciertamente descarada”, dijo. “La bancada está unida contra el pedido de vacancia”, agregó.

Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado en rechazo a lo que llamaron “una maniobra golpista”. “No existe ninguna razón legal, política ni moral que justifique la presentación de una moción de vacancia presidencial. El único propósito de los promotores de la vacancia es imponer sus intereses políticos sobre la voluntad popular”, afirmaron.

Según El Comercio, la anunciada moción podría alcanzar al menos 38 firmas. El reglamento del Congreso establece que una moción de vacancia presidencial requiere las firmas de no menos del 20% del número legal de congresistas. Bajo la composición actual del Congreso, ese porcentaje equivale a 26 firmas, cifra que esta moción tiene asegurada en caso de que se mantengan los apoyos previstos.

Con las 38 firmas anunciadas, el siguiente paso en el camino de una moción de vacancia presidencial es la votación de su admisión a debate. Para esto, se quiere el apoyo de “por lo menos el 40% de congresistas hábiles” o, en este caso, 52 parlamentarios. Con los apoyos anunciados hasta el momento, la iniciativa de Chirinos no alcanzaría los votos para ser admitida a debate. Las otras bancadas más numerosas, Perú Libre (37), Alianza Para el Progreso (15) y Acción Popular (15), se mantienen en contra de la vacancia a Castillo, indicó el periódico.

En declaraciones a RPP, el analista político Carlos Meléndez dijo que Castillo podría llegar a tener los votos para evitar la vacancia. “Si vemos el nivel de cohesión que hay entre Perú Libre y Juntos por el Perú, (el Ejecutivo) podría llegar a tener los votos para evitar esta medida extrema”, aseguró. “Se requieren 87 votos en el caso extremo (para la vacancia) y, por lo tanto, el Ejecutivo debería tener al menos 44 votos para defenderse, para protegerse”, comentó.

Al respecto, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, señaló al diario La República que “desde que terminaron las elecciones, fuerzas políticas se han dedicado a socavar la legitimidad de este gobierno”. “Tenemos a los grupos políticos identificados, que están tras esa pretensión, que no son los mismos que ahora han presentado este documento para una vacancia. No hay nada nuevo. Sí es importante reafirmar que hay fuerzas democráticas y confío en ellas y en la voluntad de la población que quiere que se respete su voto. Es un atentado no solo contra la voluntad popular, también contra la democracia misma”, denunció.

Según el diario Gestión, Vásquez envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde evidencia su sorpresa por la iniciativa de Chirinos, por ello, solicitó a la Mesa Directiva del Legislativo que marque distancia “expresamente” de apoyar la moción de vacancia. “Desde el Congreso vamos a defender la institucionalidad y el equilibrio de poderes y repito que la vacancia desde el Congreso no está en la agenda del país”, afirmó Alva la semana pasada. En referencia la moción presentada por Chirinos, comentó: “Sus declaraciones sorprendieron a todos los que estábamos en el hemiciclo. Personalmente (…) creo que lo que necesitamos en este momento es darle estabilidad al país”.

Haciéndose parte del debate, el expresidente de Perú Francisco Sagasti lamentó que nuevamente este recurso, previsto en la Constitución, se utilice como medida para “invalidar” los resultados de las recientes elecciones generales. “La forma como se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración, no tiene ningún sentido, creo que tenemos que respetar las normas y hacer que su período concluya y criticarlo, sugerirle cosas para que su gobierno funcione mejor”, indicó.

Según analistas citados por La República, Keiko Fujimori buscaría liderar la oposición tras anunciar su apoyo a la vacancia presidencial. Los especialistas consideran que la excandidata ya no capitaliza la oposición, pues compite con dos organizaciones políticas que pelean por ese liderazgo. “Ella se reafirma en su postura de oposición, en una postura fuerte contra el gobierno. En ese sentido, busca liderar la oposición. Pero todavía no logra tener un liderazgo notorio”, opinó el director de Vox Populi, Luis Benavente.

“Nadie esperaba otra cosa de Keiko Fujimori”, comentó la politóloga María Paula Távara, quien coincide con Benavente. Para ella, la adhesión de Fuerza Popular al pedido de Chirinos es una postura consecuente que ha mantenido desde que perdió las elecciones. “Esto no es novedad. Esto parece ser una actitud coherente con sus actuaciones anteriores y no necesariamente sorpresiva”, explicó.

“Después de unas elecciones que han sido limpias, que han tenido el aval de instituciones y observadores nacionales e internacionales, creo que se está dando cabida a un proceso muy peligroso contra la democracia”, advirtió la politóloga Katherine Zegarra.