Ciudad de México al borde del colapso sanitario con casi un 90% de ocupación

Un día antes que México comience la vacunación masiva contra el Covid-19, el país superó por primera vez desde el inicio de la pandemia los 16 mil casos diarios y la capital se ha transformado en la principal preocupación al tener casi un 90% de ocupación hospitalaria, lo que amenaza con desatar un colapso sanitario.

Durante el inicio de 2021, el virus aceleró su propagación en suelo mexicano y las cifras serían el resultado de las denominadas fiestas decembrinas, entre ellas Navidad y Año Nuevo. El miércoles, la Secretaría de Salud informó más de 11 mil nuevos casos en 24 horas, dando un total a nivel nacional de más de 1,5 millones de contagios y 133 mil víctimas fatales, con un alza de la letalidad del 8% en comparación a la semana anterior.

Según el diario mexicano El Universal, la zona metropolitana del Valle de México, que agrupa a CDMX y 60 municipios conurbanos, tenía hasta este lunes 9.403 pacientes hospitalizados, lo que dejaba libre solo 109 camas antes de alcanzar la cifra máxima de 9.512.

De esta manera, solo Ciudad de México registró este lunes un 88,15% de ocupación con 6.811 hospitalizados por el virus, dejando 880 camas disponibles, de ellas 206 de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Ante el repunte, tanto los centros médicos públicos como privados han dejado de ingresar nuevos pacientes, lo que genera que los enfermos y sus familiares “peregrinen” por la ciudad buscando atención sanitaria. Las zonas más afectadas del país por la pandemia son Ciudad de México con 367 mil casos; el estado de México, con 156 mil; Nuevo León con 89 mil y Guanajuato, con 88 mil contagios.

“La primera ola no ha terminado en el país. Lo que vemos no es un rebrote, es un repunte interminable, que no ha podido ser abatido desde junio. Hay un aumento circunstancial de los casos por las fiestas decembrinas y el apego deficiente de la ciudadanía a las medidas sanitarias. Nuestro mayor temor es la saturación de los centros de salud”, señaló a La Tercera el médico mexicano, Enrique Rojano, especialista en Salud Pública y epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Un informe de la Universidad de Stanford y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) alertó a mediados de diciembre que si la capital continúa registrando una media de 5 mil casos diarios, hay un 99% de probabilidad de colapsar el sistema sanitario para fines de enero.

Durante la jornada de este lunes, casi 31 millones de estudiantes mexicanos volvieron a clases en un formato “mixto”, que se realizará de forma escalonada y para los que regresen de manera presencial incluirá una carta de responsabilidad de los padres. Por esto, los profesores están incluidos en las primeras etapas de vacunación.

De acuerdo al diario El País, a la fecha más de 74 mil profesionales de la salud en México han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró el sábado que hoy llegarán 400 mil dosis más de la farmacéutica Pfizer para iniciar la inoculación masiva en adultos mayores.

El objetivo del gobierno es tener a los 750 mil trabajadores sanitarios inoculados para fines de enero y para marzo haber vacunado a más de 15 millones de personas mayores de 65 años.