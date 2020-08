Colombia evalúa extender cuarentena tras superar los 10 mil casos al día

Más de medio millón de casos de Covid-19 acumula Colombia, con números de casos diarios que superan los 10 mil. La extensa cuarentena que se ha impuesto en el país, aunque con una serie de flexibilizaciones, ha permitido ganar tiempo y que el peak de casos se demore más en llegar. La última prolongación de la medida anunciada por el Presidente, Iván Duque, corre hasta el 30 de agosto. Sin embargo, es probable que continúe el estado de emergencia sanitaria en septiembre.

Así lo sugirió ayer al diario El Tiempo el viceministro de Salud de Colombia, Alexander Moscoso, quien señaló que esta semana en el Congreso hubo una discusión para analizar cuál será el rumbo que tomará el país. “Está proyectado hacer una separación de la emergencia sanitaria para no dejarle condicionantes, pero se está evaluando la prórroga de esta emergencia, y creo que va a ser dentro de las determinaciones que establezca el gobierno”, advirtió.

Con una nueva prórroga, el gobierno podría tomar medidas de tipo económico y volver a ampliar la cuarentena, pero con más excepciones para reactivar nuevos sectores económicos. Por otro lado, el viceministro adelantó que en septiembre se reactivarían los vuelos internacionales.

Colombia ocupa el octavo lugar de los países con más casos de coronavirus en el mundo, justo por encima de Chile, con 513.719 contagios y 16.183 fallecidos. El estado de emergencia sanitaria se decretó por primera vez el 26 de marzo.

“Colombia ha mejorado su capacidad de testeo, aunque lentamente, porque había un solo laboratorio disponible al principio. Pero, a pesar de que se ha hecho la tarea bien en estos meses, claramente se están pagando las consecuencias de un sistema de salud pública que ha sido totalmente limitado en la cantidad de fondos y en su prioridad, y el país no estaba bien preparado para manejar una pandemia”, explica a La Tercera Felipe Lobelo, epidemiólogo colombiano de la Universidad de Emory.

Eso sí, pese a haber sobrepasado los 500 mil casos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó el miércoles que se observa en el país una “tendencia a la estabilidad”. “Podemos mostrar que aún en la curva de Colombia se observa una tendencia de un número alto de casos, pero que ya vemos una tendencia a la estabilidad, incluso una pequeña tendencia a la baja, que ya estaremos monitoreando las próximas dos o tres semanas para ver si se consolida”, dijo.

La tendencia se estaría dando en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De hecho, esta semana celebraban en la capital una leve caída en la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos. Luego de haber estado en torno al 93% de su capacidad de camas UCI, se pasó a un 84%.

Según Lobelo, una de las razones por las cuales Colombia no ha podido contener esta pandemia es porque “se ha enfocado el esfuerzo en las unidades de cuidado intensivo, y nunca se fortaleció como se debía el sistema de salud pública para identificar contactos rápidamente y hacer rastreo de contacto y aislar a las personas”. “Eso se debió hacer cuando el virus todavía estaba a raya, cuando no había tantos casos, para poder mantenerlo así. Colombia no lo pudo hacer por falta de capacidad en su sistema de salud pública. Lo único que se hace con el cierre del país y la disminución de la movilidad de las personas, inicialmente, es demorar el peak, es comprar tiempo, y ese tiempo se utilizó para mejorar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo”, sostiene.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha indicado que el peak de casos llegaría a Bogotá el 6 de septiembre, mientras que en Medellín sería el 24 de septiembre.