Como en “La Purga”: Trump propone tener “un día muy violento” para acabar con el crimen en Estados Unidos

El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha causado nuevamente una controversia con sus dichos, luego de sugerir como solución a los crímenes una idea similar a la que se propone en la película de ”La Purga” (2013).

La premisa en la que se basa la película es que por una noche al año, todo tipo de crimen, incluyendo aquellos violentos como el asesinato, son legales en Estados Unidos. Según explican, esta purga anual causa que los crímenes bajen considerablemente, y funciona también como una forma de control de la población. Durante esa noche, los servicios de emergencia no pueden prestar ayuda.

La quinta película de la saga también aborda el tema migratorio, y la historia se centra en un grupo que intenta huir de supremacistas blancos.

Ahora, en un mitin realizado la noche de ayer domingo en Erie, Pensilvania, Trump sostuvo que la solución para terminar con los delitos de robos a tiendas es realizar “un día muy violento” o “una hora dura, y quiero decir una hora realmente dura” sin restricciones para la policía, para que así puedan restaurar el orden.

En este sentido, indicó que la policía quería hacer su trabajo, sin embargo no podían: “Les dicen que si hacen algo, perderán su pensión, perderán su familia, su casa, su auto. La policía quiere hacerlo, la policía de frontera quiere hacerlo, pero no pueden porque la izquierda liberal no los deja, quieren destruirlos y quieren destruir nuestro país”.

En esta línea, Trump mencionó al republicado Mike Kelly, indicando que él podría estar a cargo de ese día o hora violenta. “Y con eso (el crimen) terminará inmediatamente”.

En redes sociales los comentarios no tardaron en llegar, con usuarios que hacían el paralelo con la película y otros que cuestionaban en tono de broma “¿Quién le ha dejado ver La Purga?”.