Compañera de fórmula y diputada del partido de Milei protagonizan polémicas a días del balotaje

Luego de las críticas de Lali Espósito a Javier Milei, que calificó de “triste” y “peligrosa” la victoria del libertario en las primarias de agosto pasado, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, salió a contestarle duramente a la actriz y cantante, a quien acusó de “llenarse la billetera con el Estado”. “Seguí haciendo discos porque de política no tenés mucho para decir”, ironizó.

Hija, sobrina y nieta de militares, la compañera de fórmula de Milei agita la batalla cultural de la ultraderecha en Argentina. El 7 de diciembre de 2021, la legisladora electa entró con paso firme a la Cámara de Diputados para tomar posesión de su cargo. “Por las víctimas del terrorismo, sí, juro”, dijo la abogada de 48 años, nacida en una familia militar un año antes del último golpe de Estado.

Victoria Villarruel asiste a un debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 8 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Conocida por reivindicar la dictadura y oponerse al aborto y las bodas gay, Villarruel volvió a hacer noticia en las últimas horas, en la recta final de cara al balotaje que enfrentará a Milei con el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, el próximo domingo.

Después del último debate presidencial, realizado el domingo pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Villarruel volvió a protagonizar otra polémica declaración sobre el aborto al cuestionar la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Consultada acerca de si derogaría esa ley, la cual entró en vigencia el 24 de enero de 2021, en el caso de que su partido resultase electo, sentenció: “Nosotros somos los dos provida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto”, dijo en declaraciones con TN.

“También debo decirte algo: me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la Ley en 2020″, señaló. En relación a si la impulsaría durante el primer año de su gobierno, Villarruel indicó: “No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría discutirlo”. Fue allí cuando lanzó una polémica frase en relación al aborto en Argentina: “Desgraciadamente, la ley se termina estirando hasta el infinito, entonces, hoy encontrás a mujeres que están abortando a término, y me parece que no corresponde”.

La candidata a la vicepresidencia no respondió sobre sus fuentes para confirmar sus declaraciones y aseguró: “Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológicos la madre puede obtener la autorización para el aborto. Y el tema es que entendamos que ese no era el espíritu de la ley”.

Dirigentes y referentes feministas denunciaron que la candidata por La Libertad Avanza “miente y desconoce” la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo calificaron como “preocupante” y explicaron que el 90% de los abortos “son de menos de 12 semanas”, consignó la agencia Télam.

En la misma entrevista, la referente de La Libertad Avanza cuestionó el uso del museo del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el mayor centro de torturas de la dictadura argentina que en septiembre pasado fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo. Habría que pensar en tener una visión que nos incluya a todos”, lanzó Villarruel.

“En su momento esas hectáreas estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos, y que permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad”, agregó.

Apoyo a líder neonazi

Pero Villarruel no fue la única integrante de la coalición política de Milei que generó polémica por sus dichos en las últimas horas. La diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, expresó su respaldo al líder de ultraderecha Carlos Pampillón, quien enfrenta cargos por ataques antisemitas. En un mensaje compartido en redes sociales, Lemoine difundió un llamado a la insubordinación de las Fuerzas Armadas realizado por Pampillón, quien también está procesado por alentar una sedición policial y liderar una banda que perpetró ataques de odio en 2018, destacó Infobae.

En el video, Pampillón defiende al capitán retirado Iván Volante, acusando al actual jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Massa, Agustín Rossi, de malversar bienes del Estado. Conocido como dirigente de ultraderecha en Mar del Plata, fue procesado en noviembre de 2022 por organizar una agrupación violenta con el propósito de imponer ideas supremacistas.

“Pongan las pelotas porque sus jefes arrastrados al kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante que se atrevió a desmentir al narco mafioso terrorista de Rossi que usaba los elementos del Ejército argentino para su beneficio personal”, afirmó Pampillón en el video, que luego fue reposteado por Lemoine con la frase: “Mensaje de un patriota. Basta de mordaza ideológica”.

Ante la controversia generada por sus acciones, Lemoine calificó su respaldo a Pampillón como un “grave error mío”. “No es ningún patriota. Ya vi quién es. Pido disculpas; estoy expuesta a tanta gente y a tanta información, soy tan accesible que me entran las balas”, dijo

Sin embargo, a pesar de su pedido de disculpas, la diputada electa de La Libertad Avanza buscó victimizarse: “Es claro que buscan bajarme, hay una operación que empezó en junio/julio” pasado.

“Desde La Libertad Avanza Oficial Mar del Plata repudiamos enérgicamente todo apoyo o reivindicación a Carlos Pampillón, referente de una banda neonazi de Mar del Plata que fue llevado a la Justicia por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) por acciones de odio en 2018 y es parte de una Argentina del odio, que no queremos”, señaló el partido en un comunicado.

En todo caso, no es la primera vez que Lemoine se encuentra en el ojo de la tormenta por sus comentarios en las redes sociales. De hecho, la madrugada posterior al triunfo de Sergio Massa en las elecciones generales generó un cimbronazo dentro de la agrupación liberal por sus polémicas declaraciones, recuerda Infobae.

¿El motivo? Los partidarios de La Libertad Avanza la acusaron de ser una de las responsables que de que Milei perdiera frente al candidato de Unión por la Patria y le recordaron sobre su repudiable proyecto de ley para que los padres puedan renunciar a la paternidad.

Además, el mismo día de la votación protagonizó un escándalo en una escuela del barrio porteño de Santa Rita y los usuarios tampoco se la perdonaron: salió del cuarto oscuro con boletas de Milei en sus manos y discutió con los fiscales de mesa, que le querían anular el voto.