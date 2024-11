Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Karim Khan, el fiscal jefe del tribunal, había solicitado en mayo las órdenes de arresto contra el mandatario y el ministro, junto con tres altos funcionarios de Hamas. Israel ha rechazado las acusaciones del tribunal, que incluyen el uso del hambre como arma de guerra y “dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos escritos jurídicos cuestionando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes de arresto.

“Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de manera tan perjudicial por el Fiscal”, escribió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, en X. Dijo que Israel sigue “firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia” y que seguirá protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, durante una conferencia de prensa en la base militar de Kirya en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Israel no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción en Israel ni en Gaza, por lo que Netanyahu y Gallant no correrán ningún riesgo de ser arrestados en su país. Pero las órdenes de arresto significan que podrían ser arrestados si viajan a uno de los 124 países miembros de la corte , entre los que se incluyen la mayoría de los países europeos, aunque no Estados Unidos.

Benny Gantz, un líder de la oposición israelí y crítico de Netanyahu, criticó las órdenes de arresto y las calificó como “una desgracia histórica que nunca será olvidada”.

El jueves, el tribunal también emitió una orden de arresto contra Muhammad Deif , jefe militar de Hamas, por crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato, toma de rehenes y violencia sexual. Israel dijo en agosto que había asesinado a Deif. Khan también había solicitado órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, el líder de Hamas, e Ismail Haniyeh, otra figura importante del grupo militante, ambos asesinados posteriormente por Israel.

Un niño palestino se encuentra sobre los escombros de una casa destruida en la ofensiva militar de Israel, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Según el diario The New York Tiimes, “las órdenes de arresto agravaron la pérdida de legitimidad de Israel en el escenario mundial, donde ha sido objeto de una condena cada vez más feroz por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza. Israel insiste en que lucha de conformidad con las leyes internacionales de la guerra”.

El diario Haarezt explicó que “a pesar de las órdenes de arresto, no es probable que ninguno de los sospechosos comparezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros”.

“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencional y conscientemente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.